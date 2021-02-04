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美哩很！河洛文化旅游节老城区活动邀您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.25 17:46

　　洛报融媒记者25日从洛阳市老城区委宣传部获悉，2021河洛文化旅游节老城区系列活动将于9月30日至10月26日举行。

　　2021河洛文化旅游节老城区系列活动由中共老城区委、老城区人民政府主办，围绕“文旅文创成支柱”，打造“梦里盛唐、尽在洛邑”的恢弘盛景，树立“老城记忆”文旅文创品牌。策划安排“市井老城，演艺历史”首届老城演艺文化艺术节、“老城记忆”文化创意节、“老城记忆”——第四届中原饮食文化暨洛阳味道美食节、“梦里盛唐·尽在洛邑”唐潮吉市、河洛大鼓曲艺节。

　　“市井老城，演艺历史”首届老城演艺文化艺术节

　　时间：9月30至10月26日

　　地点：丽景门、西大街、十字街、东大街、民主街、洛邑古城

　　活动内容：以“市井老城，演艺历史”为主题，将丽景门—西大街—十字街—东大街—民主街—洛邑古城通过演艺活动有机串联起来，沿线设立多个舞台，通过情景再现、舞台展演、民俗表演、魔术杂耍、曲艺歌舞、戏曲古乐等形式，集唐风集市、唐灯唐装、雅集趣味、娱乐游戏等为一体，打造“梦里盛唐”的市井文化新盛景，再现盛唐洛阳的人文历史风貌，提高游客的游览体验度。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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