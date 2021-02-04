直播倒计时！文旅好物与您旅博会见

赏河洛金秋，购文旅好物。明日，第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)即将启幕，作为一场盛大的金秋文旅盛宴，本届旅博会将集中展示特色文旅产业及旅游商品，全方位、多层次地满足市民及游客的文旅消费需求。除线下琳琅满目的文旅产品展区外，本届旅博会现场专设线上直播间，为全国游客推介来自洛阳的文旅好物，烹制文旅盛宴。

赏河洛金秋，购文旅好物。明日，第四届中原国际文化旅游产业博览会(以下简称旅博会)即将启幕，作为一场盛大的金秋文旅盛宴，本届旅博会将集中展示特色文旅产业及旅游商品，全方位、多层次地满足市民及游客的文旅消费需求。除线下琳琅满目的文旅产品展区外，本届旅博会现场专设线上直播间，为全国游客推介来自洛阳的文旅好物，烹制文旅盛宴。

9月29日至10月1日，打开洛阳网抖音直播间观看旅博会专场直播，诸多价廉质优的文旅好物将陆续“上新”。作为2021“洛阳好物”消费季活动之一，本次直播不仅有热门景区门票、口碑美食，还有精美实用的特色文创产品，涵盖吃、住、游、购、娱多种品类，全方位满足您的文旅消费需求。

直播共有三场，首场直播将于9月29日上午10时开启，直播产品类型涵盖文创产品、旅游商品、口碑美食等。其中，文创产品主要有洛阳本地文创品牌“洛阳礼物”的博物盲盒、千寻洛城冰箱贴等，以及洛城众潮流文化社与洛阳博物馆的联名服饰和“心安礼得”系列产品；旅游商品包含嵩县“嵩上好礼”、洛宁“洛水山肴”、栾川“栾川印象”等优质品牌的系列产品；口碑美食有杜康酒、汝阳下孙家多口味酸辣粉、螺蛳粉等。

第二、三场直播将分别在9月30日、10月1日15时开启，直播产品包含隋唐洛阳城国家遗址公园、龙峪湾、凤翔山庄温泉、龙门海洋馆、红山欢乐谷等热门旅游景区门票，此外还有凤翔山庄旅游度假区美食套餐等。

除多款景区优惠套餐外，您还有机会以1元、9.9元等超低价格抢购凤翔山庄温泉儿童票、龙门海洋馆门票等直播专属福利。

值得一提的是，作为历届旅博会承办单位，洛阳旅游发展集团有限公司于本届旅博会再度发力，旗下“洛阳礼物”文创品牌精心准备了诸多文创礼品，广大市民及游客可在逛展时打卡展厅内6处“网红打卡地”，赢取精美礼品。