洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2021河洛文化旅游节嵩县系列活动邀您来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.28 09:05

　　27日，记者从嵩县县委宣传部获悉，2021河洛文化旅游节嵩县系列活动日前已经开场，预计持续至11月20日。

　　“秋景引闲步，山游不知疲。”金秋时节，正是游山玩水的好时机。依托“5A嵩县·全域旅游”名片和“一山一水两圣人”文旅品牌，此次河洛文化旅游节嵩县系列活动以“醉美金秋 嵩县爱你”为主题，共推出“嵩县爱你——嵩县文旅短视频大赛”“伏牛山金秋红叶节”“中国(嵩县)第三届二程理学当代价值高层论坛暨首届二程理学研究成果‘双年奖’评选活动”“嵩县金秋银杏观赏季”“老道沟乡村文化旅游节”“天池山定情节”“嵩县民间美食寻访季”7场活动。

　　“嵩县爱你——嵩县文旅短视频大赛”

　　时间：9月20日至11月20日

　　活动内容：参赛者通过抖音、快手等平台发布以嵩县文旅为题材的短视频加#嵩县爱你#话题参与活动。活动组织方将根据短视频内容及播放量评奖，共发放奖金50万元，其中设一等奖2名，各奖励现金10万元。

　　“伏牛山金秋红叶节”

　　时间：9月中旬至10月上旬

　　地点：白云山白云湖、天池山天池、木札岭官帽峰、卧龙谷入口处等

　　活动内容：共赏嵩县金秋时节的漫山红叶，一品当地的山水风光。

　　“中国(嵩县)第三届二程理学当代价值高层论坛暨首届二程理学研究成果‘双年奖’评选活动”

　　时间：10月16日、17日

　　活动内容：北大、清华、中央党校等的全国知名专家学者齐聚嵩县，共同研讨二程理学的当代价值，打造嵩县二程理学的文化名片。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    鹈鹕戏水

    金秋果实

    蜗牛恋菊花

    鸽子
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605