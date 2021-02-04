2021河洛文化旅游节嵩县系列活动邀您来

27日，记者从嵩县县委宣传部获悉，2021河洛文化旅游节嵩县系列活动日前已经开场，预计持续至11月20日。

27日，记者从嵩县县委宣传部获悉，2021河洛文化旅游节嵩县系列活动日前已经开场，预计持续至11月20日。

“秋景引闲步，山游不知疲。”金秋时节，正是游山玩水的好时机。依托“5A嵩县·全域旅游”名片和“一山一水两圣人”文旅品牌，此次河洛文化旅游节嵩县系列活动以“醉美金秋 嵩县爱你”为主题，共推出“嵩县爱你——嵩县文旅短视频大赛”“伏牛山金秋红叶节”“中国(嵩县)第三届二程理学当代价值高层论坛暨首届二程理学研究成果‘双年奖’评选活动”“嵩县金秋银杏观赏季”“老道沟乡村文化旅游节”“天池山定情节”“嵩县民间美食寻访季”7场活动。

“嵩县爱你——嵩县文旅短视频大赛”

时间：9月20日至11月20日

活动内容：参赛者通过抖音、快手等平台发布以嵩县文旅为题材的短视频加#嵩县爱你#话题参与活动。活动组织方将根据短视频内容及播放量评奖，共发放奖金50万元，其中设一等奖2名，各奖励现金10万元。

“伏牛山金秋红叶节”

时间：9月中旬至10月上旬

地点：白云山白云湖、天池山天池、木札岭官帽峰、卧龙谷入口处等

活动内容：共赏嵩县金秋时节的漫山红叶，一品当地的山水风光。

“中国(嵩县)第三届二程理学当代价值高层论坛暨首届二程理学研究成果‘双年奖’评选活动”

时间：10月16日、17日

活动内容：北大、清华、中央党校等的全国知名专家学者齐聚嵩县，共同研讨二程理学的当代价值，打造嵩县二程理学的文化名片。