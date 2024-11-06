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奋力建设百万吨乙烯项目！中国石化河南炼化公司在洛启动运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.01 20:54
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　　1日，记者从中石化(河南)炼油化工有限公司(以下简称“中国石化河南炼化公司”)获悉，该企业即日起全面启动运营，原中国石化股份有限公司洛阳分公司同步停止运营。

　　该公司由中国石油化工股份有限公司全资持股，系原中国石油化工股份有限公司洛阳分公司通过资产重组，于去年6月正式设立而成。企业经营范围包括石油制品制造和销售、基础化学原料制造、化工产品生产和销售、专用化学产品制造和销售等。

　　中国石化河南炼化公司投入运营后，将承继原中国石油化工股份有限公司洛阳分公司所有生产经营业务、债权债务、资质证照，并将企业主体由中国石油化工股份有限公司的分公司转变为全资子公司，标志着原中国石油化工股份有限公司洛阳分公司系列改革重组迈出了“分转子”重要的第一步。

　　中国石化河南炼化公司在法律地位、责任承担、纳税方式等方面有别于原洛阳分公司，拥有更多生产经营自主权，经营责任界限清晰。在后续发展中，中国石油化工股份有限公司支持该企业的决策程序、方式等也会有所变化。

　　“通过此次改革，我们在经营管理等方面拥有更多自主权，能够更好地结合洛阳乃至全省产业特点进行针对性发展，加快形成新质生产力。”中国石化河南炼化公司相关负责人表示。

　　启动运营后，今年中国石化河南炼化公司将聚焦打造“世界级、高科技、一体化”炼化基地，奋力建设百万吨乙烯及下游相关配套项目，并通过继续平稳有序推进“分转子”及合资合作工作，积极与中国石化中原石油化工有限责任公司融合，加快形成“航煤生产储备基地+茂金属聚烯烃生产基地”产业格局，全力打造产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要高端石化产业基地。

　　根据工作部署，2026年上半年，河南省、洛阳市、孟津区三级政府共同出资成立的投资平台公司——河南神马国兴产业投资有限公司将对中国石化河南炼化公司注资，省市区三级政府所属投资平台公司的参股比例分别为5%、3%和2%。注资完成后，该公司将由中国石油化工股份有限公司全资子公司转变为中国石油化工股份有限公司绝对控股子公司，成为全省规模最大的成品油供应基地和化工材料生产基地，在充分发挥企地联合优势，补齐中西部地区石化产业链短板、加快推进现代化洛阳建设等方面具有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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