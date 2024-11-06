洛阳：聚力创新人才引育 澎湃高质量发展动能

近日，在土耳其伊斯坦布尔一处高速公路隧道项目现场，中国出口最大盾构机——“中铁1294号”土压平衡盾构机顺利始发。洛阳新强联回转支承股份有限公司为其配套了主驱动盘、密封装置等关键部件。

“要着力集聚更多优秀创新人才，为推动科技创新提供更加坚实的人才支撑。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

近日，在土耳其伊斯坦布尔一处高速公路隧道项目现场，中国出口最大盾构机——“中铁1294号”土压平衡盾构机顺利始发。洛阳新强联回转支承股份有限公司为其配套了主驱动盘、密封装置等关键部件。

从只有一间厂房的乡镇工厂成长为高端轴承行业的头部企业，新强联的成长离不开人才和创新的引领支撑。

千秋基业，人才为先。现代化洛阳建设，更离不开优秀人才。2024年，我市认真贯彻中央和省委决策要求，立足产业发展实际，不断强化顶层设计，完善政策保障体系，聚力优秀创新人才引育，有效激发人才创新活力，为全市科技创新、产业升级注入强劲动能。

我市在第七届中国·河南招才引智创新发展大会上向四海英才发出邀请(资料图片)

这一年，我市迭代升级“1+22”人才政策体系，进一步加大政策支持力度，为建强人才队伍夯实政策保障。在人才评选、项目申报等方面，我市降低学历、职称等门槛，突出项目成熟度、企业成长性及市场认可度等评价指标，支持青年人才在科研项目中挑大梁。目前，在我市重大科技创新专项中，项目负责人40岁以下的占比41%；在“揭榜挂帅”项目中，揭榜方负责人40岁以下的占比33%。

这一年，我市注重发挥市场作用，以市场化手段挖掘高层次创新创业团队，推动人才放开手脚干事创业。目前，河洛英才创新创业投资基金已投资5个人才项目，累计投资5500余万元，带动引进各类人才186人。我市还在科研院所试点科技成果转化收益分配机制，在高校院所探索建立科技成果资产单列管理机制，推动一批创新成果迅速转化为新质生产力。

这一年，我市把建强高能级创新平台放在重要位置抓紧抓实。重组优化4家国家级重点实验室，大力开展创新平台扩量提质行动，深入实施高新技术企业“倍增”计划、科技型中小企业“春笋”计划……众多创新平台如雨后春笋般拔节生长，为人才施展才华提供了广阔舞台。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，对集聚优秀创新人才提出更明确要求，指出要深入实施“河洛专才”新举措，积极推广柔性引才模式，培养更多应用型科研人才和高素质技能人才，完善“一站式”人才服务体系，为推动科技创新提供更加坚实的人才支撑。

市委人才办相关负责人表示，2025年我市将坚持问题导向和需求导向相结合，以体制机制改革为引领，以改革人才评价办法为突破，不断探索完善科技人才“引育用服”工作，激发人才创新创业活力，为现代化洛阳建设提供坚实人才支撑。

2025年，我市将多措并举做好引才工作，积极搭建引才平台，助企招才引智，优化基金引才，开展以赛引才，着力集聚一批顶尖人才。创新开展育才工作，积极争取省级人才项目，积极培育市级科技领军人才，着力选育一批与洛阳重点产业契合度高的优秀科技领军人才。优化人才使用工作，推动更多高校院所的创新成果在企业转化。做好人才服务工作，搭建人才交流平台，营造发展良好环境，给予人才更多的获得感。

济济多士，乃成大业；人才蔚起，国运方兴。展望2025年，洛阳将乘势而上，继续敞开怀抱，热情迎接四海英才，为他们创造奋斗逐梦的优越环境，让创新之花竞相绽放。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）