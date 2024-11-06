洛阳市职工服务中心新址启用

1日，改造提升后的市职工服务中心新址正式启用，采用公益性、服务性、专业性的运营模式，打造多元化阵地，服务职工“零距离”。

1日，改造提升后的市职工服务中心新址正式启用，采用公益性、服务性、专业性的运营模式，打造多元化阵地，服务职工“零距离”。

该中心位于西工区市工人俱乐部院内，建筑面积近500平方米，分窗口区、功能区、阅读区和爱心驿站。窗口区设置有困难帮扶、法律援助、职业介绍、婚恋服务窗口，为有需要的职工提供公益咨询和服务。功能区设有心理咨询室、多功能室、母婴室等，为职工提供免费心理咨询、学习培训等服务。阅读区主要为职工书屋，接入我市城市书房系统，为职工提供通借通还等服务。爱心驿站免费提供开水、Wi-Fi、沙发、卫生间、电视、雨伞、药品等，环卫工人、外卖小哥、快递员等户外劳动者倦能歇脚、渴能喝水、累能休息。

该中心还有很多贴心设计，走廊墙面上设置有“爱心互献”展示区，职工可将家里闲置的物品捐献出来，也可以在心愿墙上留下心愿。母婴室设计温馨，还配备有婴儿床、奶瓶消毒机等。另外，该中心还引入“工悦咖啡”项目，面向工会会员提供半价优惠。

该中心此前位于市总工会机关办公楼内，主要为困难职工提供帮扶。市总工会相关负责人介绍，这次将市职工服务中心搬迁至市工人俱乐部院内，并进行改造提升，就是为了汇聚多元化服务项目，给职工提供更为便利、高效的服务，打通工会服务职工的“最后一公里”，使之真正成为职工信任的“职工之家”。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 段英姿）