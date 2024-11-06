洛阳市首批公办“托幼一体”幼儿园落户伊滨区

近日，位于伊滨区的安澜幼儿园经过改造提升焕然一新。该园与永泰幼儿园，洛阳市实验幼儿园兰台东区、西区等公办幼儿园顺利通过托育卫生评价并成功备案，成为全市首批4家公办“托幼一体”幼儿园，并将于2025年春节后招生。

近日，位于伊滨区的安澜幼儿园经过改造提升焕然一新。该园与永泰幼儿园，洛阳市实验幼儿园兰台东区、西区等公办幼儿园顺利通过托育卫生评价并成功备案，成为全市首批4家公办“托幼一体”幼儿园，并将于2025年春节后招生。

2024年9月，伊滨区在全市率先启动公办托育机构建设，出台促进3岁以下婴幼儿照护服务发展三年行动实施方案，明确提出依托公办幼儿园等建立科学有效的“托幼一体”服务体系，进一步增加托育服务有效供给，服务青年友好型城市建设，助力伊滨科技城高质量发展。

“托育机构经有关部门登记、卫生健康部门备案，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务。”伊滨区卫健医保局相关负责人介绍，以安澜幼儿园为例，目前建设4个托育班，设置有乳儿班、托小班和托大班，共65个托位，提供多样化服务。托育班还配有专业保育师，保障幼儿的高质量养育和照护。

按照实施方案，伊滨区计划到2026年，实现每千人口拥有托位5个，托位总量达到1200个。其中，普惠性托位数占比超过60%，托位实际使用率超过65%，托育机构备案率超过80%，入托家庭服务满意度超过98%。“伊滨区将率先在全市建成质量有保障、价格可承受、方便又可及、覆盖城乡的托育服务体系，构建15分钟婴幼儿照护服务圈。”伊滨区相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 董雪 任费伊）