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洛阳“花甲芭蕾团”登上央视舞台【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 08:40
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视频截图

　　前不久，洛报融媒报道了洛阳市老干部大学“花甲芭蕾团”的故事，引起广泛关注。近日，她们受央视综艺频道《开门迎春晚》栏目组邀请，登台表演，受到关注。

　　1日晚，央视综艺频道《开门迎春晚》节目播出，其中有一支表演队伍正是由市老干部大学“花甲芭蕾团”成员组成。参加演出的赵伟、宋艳等十几名学员身穿粉丝芭蕾舞裙，在舞台上翩翩起舞，犹如一只只可爱的小天鹅。她们用优雅的舞姿，赢得现场观众的阵阵掌声。

　　在节目中，作为指导老师的吕亚娜与节目主持人尼格买提，受邀演员沙溢、歌手周深等人进行互动。吕亚娜还现场教学，教邀嘉宾学跳芭蕾舞，并邀请沙溢到洛阳加入“花甲芭蕾团”，活动氛围轻松幽默。

视频截图

　　赵伟说，她们表演的舞蹈名称为《春天的芭蕾》，节目是在此前录制的。“我们受到邀请时节目就要录制了，时间紧、任务重，大家抽出4天时间进行集训，呈现出了现在的效果，大家都很满意。”赵伟说，节目播出当晚，全家老少围坐在电视机前观看，内心特别开心和激动。

　　说起登上央视舞台，宋艳也很激动。她说，此次表演一共15人，她们到达北京后直奔节目录制现场，熟悉舞台环境，确定住每个人的站位，第二天一早又到现场参与录制，一直到了晚上才结束，虽然辛苦，但很开心。“大家没想到会登上央视的舞台，这是我们人生的高光时刻。”宋艳说，通过这次演出，展现了洛阳老年人的风采与精神面貌，也希望感染更多老年人，不断追求生活中的美，乐享晚年。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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