桌球室营业时间没有限制吗？相关部门回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：桌球室为什么不遵守《娱乐场所管理条例》，凌晨两点以后照常营业？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：桌球室为什么不遵守《娱乐场所管理条例》，凌晨两点以后照常营业？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：桌球室为什么不遵守《娱乐场所管理条例》，凌晨两点以后照常营业？
老城区回复：经了解，《娱乐场所管理办法》第二条：《条例》所称娱乐场所，是指以营利为目的，并向公众开放、消费者自娱乐自乐的歌舞、游艺等场所。歌舞娱乐场所是指提供伴奏音乐、歌曲点播服务或者提供舞蹈音乐、跳舞场地服务的经营场所；游艺娱乐场所是指通过游戏游艺设备提供游戏游艺服务的经营场所。因此，桌球室不属于《娱乐场所管理条例》规范的场所。因此并未有明文规定限制经营时间。
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