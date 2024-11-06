2日，市委书记江凌专题调研龙门石窟研究院改革发展及龙门片区重点项目建设工作，强调要深入贯彻习近平文化思想，提升站位、拓宽视野，扎实做好石窟寺保护研究利用工作，不断提升龙门石窟国际影响力。

江凌调研龙门石窟研究院改革发展及龙门片区重点项目建设工作

加强石窟寺保护研究利用

提升龙门石窟国际影响力

张玉杰参加

2日，市委书记江凌专题调研龙门石窟研究院改革发展及龙门片区重点项目建设工作，强调要深入贯彻习近平文化思想，提升站位、拓宽视野，扎实做好石窟寺保护研究利用工作，不断提升龙门石窟国际影响力。

古阳洞是龙门石窟北魏时期的代表性洞窟，是中华民族共同体形成发展进程的历史见证。龙门东山擂鼓台遗址在考古发掘后建设了遗址展示中心，对发掘成果进行保护性展示。江凌来到古阳洞和擂鼓台遗址，察看考古发掘和保护修复工作，指出要紧扣新时代文物工作的新任务新使命，创新思维理念，用好技术手段，在保护好石窟本体的同时，不断提升游客体验感，着力为全国石窟寺保护利用探索更多经验。

江凌随后来到龙门石窟研究院，走进文物库房、数字展厅，调研文物保管储存、数字化展示等情况，并主持召开座谈会，听取龙门石窟研究院改革发展情况汇报，共同研究石窟寺保护利用工作。

江凌强调，龙门石窟作为世界石刻艺术宝库之一，承载着洛阳厚重的历史文化和城市价值，是中华文明的瑰宝。要深刻认识做好龙门石窟保护利用工作的极端重要性，强化政治担当、历史担当和责任担当，扎实做好文物保护、科学研究、活化利用、文化交流等工作，不断提升在石窟寺保护利用领域的行业话语权和国际影响力。要坚持保护第一，用好科技手段，做好科学预防，加快推动石窟寺保护由抢救性被动保护向预防性主动保护转变，不断延展龙门石窟生命力。要加大考古研究力度，加强专业人才队伍建设，创新科研组织方式，积极联动高校和科研机构开展多学科合作，既注重石窟寺历史文化、艺术审美、民族融合等文化价值的挖掘阐释，又聚焦岩体稳定、风化、渗漏、生物病害等重大问题加强技术攻关，不断提升石窟寺保护研究水平。要以更大力度做好数字化保护利用，充分利用数字化智能化技术，持续开展龙门石窟文物数据采集加工、流失海外文物数字化复原等工作，让游客更加完整具象地感受龙门石窟的魅力。要提升文旅融合发展水平，加快谋划建设龙门石窟博物馆，高标准做好展陈设计，着力打造世界级旅游景区。要积极开展国际交往合作，以申办石窟寺保护国际论坛为契机，坚持“引进来”“走出去”相结合，促进文明互鉴，汇聚各方智慧，为弘扬中华优秀传统文化、促进中外文明交流互鉴作出更大贡献。

江凌还察看了“龙门后”文化园项目策划情况，指出要准确把握新文旅产业发展的趋势性变化，着力打造彰显龙门主题文化、突出温泉度假特色的优质旅游目的地产品，不断提升龙门片区综合承载力。

张玉杰、王军、任丽君、余杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)