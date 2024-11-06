入选数量全省第一！洛阳新增8家省级技术创新示范企业

2日，记者从洛阳市工信局获悉，2024年河南省技术创新示范企业认定结果近日公布，洛阳鸿元轴承科技有限公司等8家洛阳企业入选，入选数量位居全省第一。

2日，记者从洛阳市工信局获悉，2024年河南省技术创新示范企业认定结果近日公布，洛阳鸿元轴承科技有限公司等8家洛阳企业入选，入选数量位居全省第一。

省级技术创新示范企业认定是河南省建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系的重要内容。此次入选企业包括：洛阳鸿元轴承科技有限公司、洛阳古城机械有限公司、洛阳双瑞精铸钛业有限公司、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司、洛阳盛铁耐火材料有限公司、洛阳航辉新材料有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司和河南六建重工有限公司。

作为洛阳创新发展的突出代表，该批入选企业通过持续创新和研发投入，在制造业重点领域核心技术攻关或技术产业化方面取得明显成效，在省内同类制造业企业中居于领先位置，在带动产业链上下游企业创新能力提升、推动产业升级等方面发挥了积极作用。

以此次入选的洛阳鸿元轴承科技有限公司为例，该企业以打造全球精密轴承细分市场行业标杆为目标，积极开展技术工艺创新，其自主研发的高精密转台轴承、交叉滚子轴承、机器人减速器专用轴承等产品，打破国外垄断，成功实现国产化替代。企业还牵头参与了《滚动轴承转台轴承》行业标准制定，取得的“高刚性高承载精密转台轴承的关键技术研究及应用”成果，经鉴定为国际先进水平。

根据规划，后续洛阳将持续推进技术创新体系建设，积极发挥技术创新示范企业的重要示范作用，鼓励全市企业走科技创新发展之路，推进关键核心技术攻关，大力推进科技成果转化，加快形成新质生产力，为现代化洛阳建设不断提供创新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保 文/图）