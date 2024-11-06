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官宣上线！2025洛阳双节文旅预告片带您穿越盛唐洛阳年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.02 21:04
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　　2日，2025洛阳双节文旅预告片正式官宣上线，对即将到来的春节和元宵节部分精彩文旅活动提前预告，让大家先睹为快。

　　2024年12月31日至2025年2月16日，洛阳将以“1+3+6+N”(一个主题、三大场景、六项主题活动、多项联动活动)为载体，打造独具神都特色的“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，开展“正月烟花上洛阳”新春烟花秀、神都上元灯会、神都新春音乐会、博物馆奇妙夜、龙门祈福会、“穿越盛唐”新年万人马拉松六项主题活动，以及多项联动活动，为游客和市民提供沉浸式的过年体验。

　　绚烂启幕三大主题场景，邀您共赴一场穿越时空的春节盛宴！“宫里过大年”以隋唐洛阳城为中心，您可化身皇家贵客，沉浸式感受宫廷年夜饭，亲历元日大朝会的庄严肃穆，观赏傩戏演艺，点燃庭燎等。

　　“坊里过大年”以洛邑古城(立德、归义)为中心，解锁“坊里过年”的烟火气，许愿祈福的虔诚、文昌赐福的喜悦、送穷神的俏皮、汉服婚礼的浪漫，每一处都弥漫着浓浓的人间烟火气，让您沉醉于古韵今风的交织中。

　　“天街过大年”以定鼎门天街为中心，届时可以欣赏金吾卫开道，唐朝仕女轻歌曼舞，万千灯火如星河倾泻，华彩四溢，仿佛步入盛唐市集，让人流连忘返。

　　除此，洛阳还精心准备了“正月烟花上洛阳”的新春烟花秀，点亮夜空，绚烂夺目；博物馆奇妙夜，带您穿梭历史长廊，探索未知的奥秘。更有新春年货市集等上百项文旅惠民大放送，让您在享受文化盛宴的同时，也能收获满满的实惠与惊喜！

　　今年双节来神都洛阳，体验一场穿越盛唐洛阳年吧！（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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