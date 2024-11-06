洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

新年新期待！洛阳高品质古都文化体验区重点项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.01 18:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今天是新年第一天，洛阳市“1+3”高品质古都文化体验区重点项目集中开工，以新文旅理念打造多样化文旅场景，加快重塑古都风貌，着力做强城市旅游。

　　古都文化是洛阳最具吸引力和竞争力的宝贵资源。洛阳市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确提出，要以打造高品质古都文化体验区为抓手，加快做大做强洛阳城市旅游。

　　此次集中开工的重点项目，涉及隋唐洛阳城宫城区“寝宫记忆”项目、周公庙片区改造提升一期项目、老城区马路街和万安街改造提升项目、洛龙区菏泽寺街改造提升项目等，对于提升洛阳古都辨识度，丰富文旅场景业态，拉动文旅消费具有重要意义。

　　按照项目规划——

　　隋唐洛阳城宫城区“寝宫记忆”项目位于九洲池区域，主要展示隋唐洛阳城城址格局及皇室宫寝规制、宫廷礼仪等文化内涵，以院落式布局打造“寝宫记忆”主题盛唐生活体验区，并植入沉浸式伴餐演艺等业态，塑造盛唐气派的皇家宫院气象。

　　周公庙片区改造提升一期项目将对周公路沿线、周公庙北广场等进行提升改造，统筹布局考古研学、文化创意、演艺娱乐、餐饮休闲等业态，为游客打造新的休闲消费空间。

　　老城区马路街、万安街是串联古城片区和隋唐洛阳城宫城区的重要通道，此次改造提升工程将把道路沿线打造成为市井文化漫游街区，更好彰显古都城市风貌。

　　菏泽寺街是隋唐洛阳城洛南里坊区“四横一纵”路网格局的重要组成，洛龙区将对坊间道路实施整体改造提升，进一步恢复展示隋唐里坊肌理，凸显天街十二坊的市井味和烟火气。

　　根据部署，下一步，洛阳市高品质古都文化体验区工作专班将认真落实市委部署要求，持续强化新文旅思维，全面掀起项目建设热潮，打造特色场景，丰富消费业态，着力打好和擦亮“文化牌”，推动高品质古都文化体验区建设取得更大成效。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2025洛阳新年音乐会举行 江凌、徐...
  • 2025年元旦春节，“穿越盛唐洛阳...
  • 欢乐喜庆迎新年【组图】
  • 成功入围！郑洛新自创区入选国家...
  • 活动多多！“西工转转 欢乐新年”...
  • 开启“夜游模式”、推出系列展览...
  • 洛阳着力打造高能级创新平台 加快...
  • 今日，洛阳万人长跑喜迎新年
  • 即日起，全省社会保障信息系统暂...
  • 嵩县田湖镇：“莓”好产业 助农增收
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    年末洛浦

    海鸥飞翔

    天井关村掠影

    峇峇娘惹文化展随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605