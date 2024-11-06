新年新期待！洛阳高品质古都文化体验区重点项目集中开工

今天是新年第一天，洛阳市“1+3”高品质古都文化体验区重点项目集中开工，以新文旅理念打造多样化文旅场景，加快重塑古都风貌，着力做强城市旅游。

今天是新年第一天，洛阳市“1+3”高品质古都文化体验区重点项目集中开工，以新文旅理念打造多样化文旅场景，加快重塑古都风貌，着力做强城市旅游。 今天是新年第一天，洛阳市“1+3”高品质古都文化体验区重点项目集中开工，以新文旅理念打造多样化文旅场景，加快重塑古都风貌，着力做强城市旅游。 古都文化是洛阳最具吸引力和竞争力的宝贵资源。洛阳市委十二届七次全会暨市委经济工作会议明确提出，要以打造高品质古都文化体验区为抓手，加快做大做强洛阳城市旅游。 此次集中开工的重点项目，涉及隋唐洛阳城宫城区“寝宫记忆”项目、周公庙片区改造提升一期项目、老城区马路街和万安街改造提升项目、洛龙区菏泽寺街改造提升项目等，对于提升洛阳古都辨识度，丰富文旅场景业态，拉动文旅消费具有重要意义。 按照项目规划—— 隋唐洛阳城宫城区“寝宫记忆”项目位于九洲池区域，主要展示隋唐洛阳城城址格局及皇室宫寝规制、宫廷礼仪等文化内涵，以院落式布局打造“寝宫记忆”主题盛唐生活体验区，并植入沉浸式伴餐演艺等业态，塑造盛唐气派的皇家宫院气象。 周公庙片区改造提升一期项目将对周公路沿线、周公庙北广场等进行提升改造，统筹布局考古研学、文化创意、演艺娱乐、餐饮休闲等业态，为游客打造新的休闲消费空间。 老城区马路街、万安街是串联古城片区和隋唐洛阳城宫城区的重要通道，此次改造提升工程将把道路沿线打造成为市井文化漫游街区，更好彰显古都城市风貌。 菏泽寺街是隋唐洛阳城洛南里坊区“四横一纵”路网格局的重要组成，洛龙区将对坊间道路实施整体改造提升，进一步恢复展示隋唐里坊肌理，凸显天街十二坊的市井味和烟火气。 根据部署，下一步，洛阳市高品质古都文化体验区工作专班将认真落实市委部署要求，持续强化新文旅思维，全面掀起项目建设热潮，打造特色场景，丰富消费业态，着力打好和擦亮“文化牌”，推动高品质古都文化体验区建设取得更大成效。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)