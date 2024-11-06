“武皇”跑神都：向全国发出邀约

半程马拉松赛场上，国内跑圈知名古装跑者——“小太杨”杨文娟，一身武则天女皇装扮，大步流星出现在赛道上，吸引众多关注的目光。作为实力跑者，她曾以飞天妆造跑完兰州马拉松。此后在重庆、孝感、铜仁等多地举行的马拉松赛场上，她先后身着当地特色服装，跑完全程。

半程马拉松赛场上，国内跑圈知名古装跑者——“小太杨”杨文娟，一身武则天女皇装扮，大步流星出现在赛道上，吸引众多关注的目光。作为实力跑者，她曾以飞天妆造跑完兰州马拉松。此后在重庆、孝感、铜仁等多地举行的马拉松赛场上，她先后身着当地特色服装，跑完全程。

“身着汉服参赛，是希望让世界看到中国的传统文化，特别是洛阳深厚的历史文化，感受中国传统服饰之美。”杨文娟说，洛阳是十三朝古都，拥有悠久的历史文化和灿若星辰的历史名人，她每年都来两三次。

为了参加本次元旦长跑，她带了4套服装来洛，最终以“武皇”妆造亮相。她自己动手制作皇冠，缝制参赛裙子，还定制了拖地披肩……

“2024年至今，在全国跑了20多场马拉松，相比之下，还是最喜欢洛阳！”作为本次大赛的推广大使，杨文娟向全国发出邀约，欢迎朋友们来古今辉映的洛阳城打卡，感受千年古都的青春活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 刘嘉仪 李卫超 张光辉 文/图）