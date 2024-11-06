二孩“奶爸”郭丹杰：一家四口快乐长跑

1日上午，在2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛鸣枪开赛之前，记者见到一支一家四口齐上阵的亲子跑组参赛队伍，他们身着统一的红色T恤衫，脸上洋溢着自信的笑容，希望通过参加长跑的方式，开启充满希望的新一年。

1日上午，在2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛鸣枪开赛之前，记者见到一支一家四口齐上阵的亲子跑组参赛队伍，他们身着统一的红色T恤衫，脸上洋溢着自信的笑容，希望通过参加长跑的方式，开启充满希望的新一年。

41岁的父亲郭丹杰说，他平时很喜欢运动，也经常带着两个孩子一起锻炼身体。在报名这次元旦长跑前，他特意动员10岁的女儿和6岁的儿子参加，孩子们听说元旦长跑能为新年讨个好彩头，表示非常愿意参加。

当天一大早，他们便做好各种准备，带着孩子一起赶到现场。热身时，一家人专门换上了写有“新元永向前”的红色体恤衫，为这次长跑活动增添仪式感。

“3公里的赛程对孩子来说算是个挑战，希望他们能在跑步的过程中锻炼身体、提高意志，感受运动的快乐。”郭丹杰说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)