日前，洛阳师范学院幼儿园(学前教育实习实训中心)建设项目开工，将建成洛阳师范学院幼儿园，打造省级优质学前教育品牌。 日前，洛阳师范学院幼儿园(学前教育实习实训中心)建设项目开工，将建成洛阳师范学院幼儿园，打造省级优质学前教育品牌。 据悉，洛阳师范学院幼儿园(学前教育实习实训中心)建设项目位于洛阳师范学院(新校区)校园西北角，建筑面积6495.36平方米，建设规模15班，按照省级示范性幼儿园标准建设，预计项目工期9个月。 该幼儿园建成后既能满足学校教职员工子女入园需求、为学前教育专业学生实习实训提供平台，也能进一步优化伊滨区幼儿教育资源布局，助力全市学前教育水平提质升级。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 韩雅楠)