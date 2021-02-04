洛阳高新区免费开展养老护理培训 惠及失能老人家庭

“培训非常实用，回家后我得赶紧学着给老爹按摩。”26日中午，听完洛阳国家高新技术产业开发区(以下简称高新区)组织的养老护理免费培训讲座，丰李镇东军屯村村民王清杰高兴地说。

“培训非常实用，回家后我得赶紧学着给老爹按摩。”26日中午，听完洛阳国家高新技术产业开发区(以下简称高新区)组织的养老护理免费培训讲座，丰李镇东军屯村村民王清杰高兴地说。

王清杰今年41岁，他的父亲下肢受伤后常年卧床，身边需要人陪护。这些年，王清杰一边在家附近打零工，一边把主要精力用在照顾老人身上。因缺乏专业的护理知识，他偶尔会去医院咨询，把学来的“一招半式”用在父亲身上。不过，老人的康复状况不太好，腿部肌肉有些萎缩，精神也大不如前。听说区里举办养老护理方面的免费培训，他兴冲冲地报了名。首堂培训课，他听得非常认真，还把老师教的重点一笔一画仔细记在本子上。

此次免费培训由高新区社会事务局主办，高新区人社局、洛阳市东方金桥职业技术培训学校承办，邀请洛阳东方医院养老护理中心专家导师、副教授张爱萍授课。该区170名居民参加培训，其中包括像王清杰这样具有居家养老护理需求的人员以及社区和专业养老机构的护理人员。

记者了解到，为积极应对人口老龄化趋势，持续满足老年人多样化、多层次养老服务需求，今年以来，洛阳深入推进三级养老服务网络建设，着力打造“一刻钟”居家养老服务圈。

高新区人社局副局长张鹏介绍，该区将系统开展养老服务人员专业技能提升工作，近期陆续推出72个课时的养老护理培训系列课程，选择符合资质的专家授课，通过理论结合实践的方式，让更多老年人受益。有培训需求的辖区居民可报名，经高新区人社部门审核后，可接受免费培训，报名及咨询电话：15565370411。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 郭振宇)