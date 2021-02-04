推动中部地区高质量发展新闻发布会多次点题洛阳

13日，国务院新闻办公室在北京举行推动中部地区高质量发展新闻发布会。发布会上，我省对标近期出台的《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》(下称《意见》)，立足巩固优势、再造优势，发布了服务中部地区高质量发展的“路线图”，其中明确提出支持洛阳建强副中心、形成增长极，强化郑州、洛阳都市圈联动发展。

13日，国务院新闻办公室在北京举行推动中部地区高质量发展新闻发布会。发布会上，我省对标近期出台的《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》(下称《意见》)，立足巩固优势、再造优势，发布了服务中部地区高质量发展的“路线图”，其中明确提出支持洛阳建强副中心、形成增长极，强化郑州、洛阳都市圈联动发展。

挺起河南制造硬脊梁、激活创新发展动力源、构建交通枢纽新优势、强化市域县域双支撑、筑牢粮食安全压舱石，未来我省将通过这五个方面巩固优势、再造优势，在新时代推动中部地区高质量发展进程中积极有为。

制造业，是洛阳的一块“金字招牌”。聚焦制造业发展，《意见》提出做大做强先进制造业，明确支持建设洛阳装备制造产业集群。我省提出把制造业作为主攻方向，推动传统产业改造升级、战略性新兴产业加速培育，对未来产业谋篇布局。立足“十四五”，我市将锚定制造业高质量发展主攻方向，不断加大高精尖产品和重大装备技术攻关力度，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，奋力推动“洛阳制造”在新发展格局下成为关键环、处在中高端、具有核心竞争力，加快构建全国先进制造业基地。

创新是引领发展的第一动力。围绕创新发展，《意见》提出提升关键领域自主创新能力，明确支持加快洛阳农机装备创新中心建设。我省提出全面对接国家战略创新力量体系，加快嵩山实验室、种业实验室等一批实验室建设，推动人才、资金、技术和数据要素聚集，建设国家创新高地。对此，我市将在实施创新驱动发展战略上持续加力，把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，深化科技创新体制机制改革，持续打造一流创新生态，真正以创新驱动赢得发展主动。

协调发展是高质量发展的必然要求，我省提出强化市域县域双支撑，推动中心城市“起高峰”、县域经济“成高原”，同向发力、良性互动。《意见》明确提出，促进洛阳等区域重点城市经济发展和人口集聚。对此，我市将持续把县域治理“三起来”作为根本遵循，在融入新发展格局中找准定位、彰显特色，推动县域经济高质量发展。同时，大力实施乡村振兴战略，以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，坚持以工补农、以城带乡，强化城乡融合、土地经营的理念，健全城乡要素双向流动机制，加快推进中心集镇扩容提质，不断增强城乡区域发展协同性。

当前，我省正发力构建交通枢纽新优势，加快建设陆、海、空、网四条“丝绸之路”。《意见》提出，全面开工呼南纵向高速铁路通道中部段，高标准建设自由贸易试验区，加快跨境电子商务综合试验区建设等。下一步，我市将强力实施开放平台优势提升、开放通道拓展升级、对外贸易转型发展、“洛企”出海市场开拓等行动，让开放之门越开越大，以高水平开放引领高质量发展。

坚持以人民为中心，是高质量发展的出发点和落脚点。《意见》提出，坚持共享发展，提升公共服务保障水平。对此，我市将继续深化提升公共服务体系，推动多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，15分钟“阅读圈”“健身圈”“就医圈”“养老圈”等全面提质，社会治理效能显著提升，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续。(记者 戚帅华)