洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

借款人偿还4000元利息后 出借人法庭上隐瞒事实被罚1万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.26 11:54

　　别人还钱后出借人不承认，企图利用借款人缺席庭审钻法律空子，这种既不诚信又违法的行为会受到法律严惩。近日，一名出借人因故意隐瞒借款人还款事实，在法庭上做虚假陈述，被高新区人民法院罚款一万元。

　　2020年1月9日，牛某与范某签订《房产抵押借款合同》，约定范某向牛某借款20万元，借款期限3个月，月利息2%，靳某为范某的上述借款本息承担连带保证责任。

　　2021年3月19日，牛某以范某未履行还款义务，将范某及其丈夫王某、担保人靳某起诉至高新区人民法院。

　　5月11日，高新区人民法院适用简易程序，对该案公开开庭审理。牛某委托律师到庭参加诉讼，三名被告经法院合法传唤未到庭。

　　庭审中，法庭询问借款本息偿还情况时，牛某代理人称被告未偿还过。庭后，被告范某、王某到庭，王某提供了其与牛某的通话录音。该录音中，牛某称“靳某给我利息停了”。

　　法庭依照该录音内容，要求牛某代理人当场拨打牛某电话，核实靳某是否有偿还利息的情况，牛某代理人称“核实过了，原告本人称，靳某没有偿还过利息”。询问结束前，法庭又告知牛某代理人再次核实靳某是否有偿还利息的情况，并报告法庭，但牛某未予告知。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    菊花开 金秋来

    荒芜景致

    彩虹的尾巴

    万安山赏日出
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605