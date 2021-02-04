借款人偿还4000元利息后 出借人法庭上隐瞒事实被罚1万元

别人还钱后出借人不承认，企图利用借款人缺席庭审钻法律空子，这种既不诚信又违法的行为会受到法律严惩。近日，一名出借人因故意隐瞒借款人还款事实，在法庭上做虚假陈述，被高新区人民法院罚款一万元。

别人还钱后出借人不承认，企图利用借款人缺席庭审钻法律空子，这种既不诚信又违法的行为会受到法律严惩。近日，一名出借人因故意隐瞒借款人还款事实，在法庭上做虚假陈述，被高新区人民法院罚款一万元。

2020年1月9日，牛某与范某签订《房产抵押借款合同》，约定范某向牛某借款20万元，借款期限3个月，月利息2%，靳某为范某的上述借款本息承担连带保证责任。

2021年3月19日，牛某以范某未履行还款义务，将范某及其丈夫王某、担保人靳某起诉至高新区人民法院。

5月11日，高新区人民法院适用简易程序，对该案公开开庭审理。牛某委托律师到庭参加诉讼，三名被告经法院合法传唤未到庭。

庭审中，法庭询问借款本息偿还情况时，牛某代理人称被告未偿还过。庭后，被告范某、王某到庭，王某提供了其与牛某的通话录音。该录音中，牛某称“靳某给我利息停了”。

法庭依照该录音内容，要求牛某代理人当场拨打牛某电话，核实靳某是否有偿还利息的情况，牛某代理人称“核实过了，原告本人称，靳某没有偿还过利息”。询问结束前，法庭又告知牛某代理人再次核实靳某是否有偿还利息的情况，并报告法庭，但牛某未予告知。