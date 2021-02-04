5日，洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生表彰奖励大会，对辖区今年考入大学的61名新生进行表彰奖励，共发放奖金近10万元。 5日，洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生表彰奖励大会，对辖区今年考入大学的61名新生进行表彰奖励，共发放奖金近10万元。 该镇十分重视教育事业，自2009年开始，每年对辖区大学新生进行奖励，10余年来已累计发放奖励资金110余万元，受奖励学生近千人。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 韩晓辉 摄)