5日，洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生表彰奖励大会，对辖区今年考入大学的61名新生进行表彰奖励，共发放奖金近10万元。
5日，洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生表彰奖励大会，对辖区今年考入大学的61名新生进行表彰奖励，共发放奖金近10万元。
5日，洛龙区安乐镇举行2021年高校录取新生表彰奖励大会，对辖区今年考入大学的61名新生进行表彰奖励，共发放奖金近10万元。
该镇十分重视教育事业，自2009年开始，每年对辖区大学新生进行奖励，10余年来已累计发放奖励资金110余万元，受奖励学生近千人。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 韩晓辉 摄)
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