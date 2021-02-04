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洛阳高新区（自贸区）开展环评“告知承诺制”改革 审批时限缩减至最短1个工作日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.24 08:44

　　审批时限从过去的一两个月缩减至最短1个工作日。日前，洛阳高新区(自贸区)在全省率先实施建设项目环评“告知承诺制”改革，进一步助推建设项目早落地、早开工。

　　为深化环评领域“放管服效”改革，推进环评审批由“最多跑一次”向“一次不跑”和“不见面审批”转变，洛阳高新区(自贸区)于6月出台相关方案，积极开展环评“告知承诺制”改革。

　　该项改革针对区内列入试点名录的90类建设项目实施。改革后，对应部门不再组织专家评审环节，将原来的环评受理、拟审批和审批后公示公告合为一个审批后公告，审批流程简化为受理和决定两个环节，审批时限也由原来的报告书项目60个工作日、报告表项目30个工作日缩减至最短1个工作日。

　　为确保改革成效，该区还积极推行环保信用评价管理，优化日常监管，对信用良好的企业减少监管频次，使其优先享受环保优惠政策；对违反信用承诺的失信企业限制使用“告知承诺制”，依托监管平台推送相关部门实行联合惩戒，充分应用环境质量自动监测和污染源在线监测手段，提升环保执法检查效果，维护宽松准入、公平竞争的市场秩序。

　　据统计，自改革试点以来，已有中航锂电、北玻股份、中船七二五所等企业实施的21个项目享受到改革成果，进一步丰富了“万人助万企”活动内涵，为全市着力在优质存量上做好增量提供动力。（记者 陈曦 通讯员 董琼琼）
[ 责任编辑：席倩倩]
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