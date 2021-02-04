洛阳市中级人民法院发布23条服务民营企业高质量发展持续优化法治化营商环境措施

畅通涉企诉讼绿色通道，落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，规范“纳失”“限消”事前提醒、删除或撤销管理……20日，市中级人民法院召开新闻发布会，发布23条服务民营企业高质量发展持续优化法治化营商环境的措施，深入推进“万人助万企”活动。

畅通涉企诉讼绿色通道，落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，规范“纳失”“限消”事前提醒、删除或撤销管理……20日，市中级人民法院召开新闻发布会，发布23条服务民营企业高质量发展持续优化法治化营商环境的措施，深入推进“万人助万企”活动。 畅通涉企诉讼绿色通道，落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，规范“纳失”“限消”事前提醒、删除或撤销管理……20日，市中级人民法院召开新闻发布会，发布23条服务民营企业高质量发展持续优化法治化营商环境的措施，深入推进“万人助万企”活动。 23条措施涉及涉企诉讼、涉企纠纷化解、知识产权保护等，切实解决民营企业“急难愁盼”的司法领域突出问题。 畅通涉企诉讼绿色通道 完善“绿标签”制度，确保涉企案件在立案、审理、执行、流转等方面享受“绿色通道”；全面推行自助立案、跨域立案、风险评估，强化诉讼服务指引，提高市场主体参与诉讼的便利度；大力推进网上立案，实现民营企业及其代理人申请立案“最多跑一次、最好不用跑”。 加大涉企纠纷多元化解力度 加强与工商联等相关主管部门、行业协会、社会组织沟通联动，积极引导涉诉企业通过人民调解、行政调解、行业调解等方式，促进矛盾纠纷诉前化解。依托人民法院调解平台，推动在线多元调解，促进调解快捷、便利。 依法适用诉讼费缓减免措施 及时为符合条件的企业办理诉讼费、执行费的缓、减、免手续，解决困难企业无法负担诉讼费用的问题。严格落实诉讼费退费相关规定，简化审批程序，优化退费流程，做到“应退尽退、一次退清”。 激发民营企业创新发展活力 依法落实知识产权侵权惩罚性赔偿制度，严厉打击不诚信的商标攀附、仿冒“搭车”行为，维护商标权利人合法权益，鼓励各类市场主体通过合法经营树立品牌形象。 下一页 尾页 [1] [2]