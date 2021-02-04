@洛阳商户：营业执照增补换发业务可在线办理

6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为做好疫情防控、减少各级窗口人员密集，河南省市场监管局对“河南省企业登记全程电子化服务平台”进行了升级，新增“营业执照增补换发”功能，您不出门就能完成相关业务的办理。

6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为做好疫情防控、减少各级窗口人员密集，河南省市场监管局对“河南省企业登记全程电子化服务平台”进行了升级，新增“营业执照增补换发”功能，您不出门就能完成相关业务的办理。

当日14时许，在位于洛龙区政务服务大厅的企业开办专区，洛龙区市场监管局的工作人员正在线审核市民的申请，审核通过后就可将打印好的新营业执照通过快递方式寄送。为了方便您在线申请办理营业执照增补换发业务，工作人员为您详细介绍具体步骤：

第一步：打开国家企业信用信息公示系统，点击“企业信息填报”，登录方式可选择“工商联络员登录”或电子营业执照登录。

第二步：进入系统后台，选择“营业执照作废声明填报”界面。点击“添加”，如实填写营业执照遗失情况。需要注意的是，营业执照遗失公示不可重复填报，请一定慎重认真填写，填报完成后截图保存。

第三步：登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”，在业务办理界面点击“增补换发执照”，填写相关信息，包括申请事项、原发营业执照情况、拟申请核发营业执照情况等，填写完毕后提交即可。

第四步：在领取营业执照方式一栏选择“邮寄”，您就可以在家坐等证件送达了。需要提醒的是，邮寄地址只能填写您的登记注册地址。

“最近通过电话咨询业务办理情况的市民比较多，我们通过各种方式加大对线上办理方式的宣传，目前洛龙区企业设立登记的线上办结率达99%。”洛龙区市场监管局相关负责人说。

据悉，我市已经实现企业登记全程电子化，企业、个体工商户、农业专业合作社等各类市场主体申请办理各类企业的设立、变更、注销登记及备案、股权出质登记、电子营业执照领取等业务均可通过网络办理。电脑登录河南省企业登记全程电子化服务平台，或者手机下载“掌上工商(河南版)APP”，注册后按照要求填写并提交相关材料，等待工作人员审核即可。领取营业执照时可到各县区政务服务大厅自助打照机领取，也可选择邮寄方式送达，实现“一网办，不见面”。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)