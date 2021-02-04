洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳商户：营业执照增补换发业务可在线办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.06 16:54

　　6日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，为做好疫情防控、减少各级窗口人员密集，河南省市场监管局对“河南省企业登记全程电子化服务平台”进行了升级，新增“营业执照增补换发”功能，您不出门就能完成相关业务的办理。

　　当日14时许，在位于洛龙区政务服务大厅的企业开办专区，洛龙区市场监管局的工作人员正在线审核市民的申请，审核通过后就可将打印好的新营业执照通过快递方式寄送。为了方便您在线申请办理营业执照增补换发业务，工作人员为您详细介绍具体步骤：

　　第一步：打开国家企业信用信息公示系统，点击“企业信息填报”，登录方式可选择“工商联络员登录”或电子营业执照登录。

　　第二步：进入系统后台，选择“营业执照作废声明填报”界面。点击“添加”，如实填写营业执照遗失情况。需要注意的是，营业执照遗失公示不可重复填报，请一定慎重认真填写，填报完成后截图保存。

　　第三步：登录“河南省企业登记全程电子化服务平台”，在业务办理界面点击“增补换发执照”，填写相关信息，包括申请事项、原发营业执照情况、拟申请核发营业执照情况等，填写完毕后提交即可。

　　第四步：在领取营业执照方式一栏选择“邮寄”，您就可以在家坐等证件送达了。需要提醒的是，邮寄地址只能填写您的登记注册地址。

　　“最近通过电话咨询业务办理情况的市民比较多，我们通过各种方式加大对线上办理方式的宣传，目前洛龙区企业设立登记的线上办结率达99%。”洛龙区市场监管局相关负责人说。

　　据悉，我市已经实现企业登记全程电子化，企业、个体工商户、农业专业合作社等各类市场主体申请办理各类企业的设立、变更、注销登记及备案、股权出质登记、电子营业执照领取等业务均可通过网络办理。电脑登录河南省企业登记全程电子化服务平台，或者手机下载“掌上工商(河南版)APP”，注册后按照要求填写并提交相关材料，等待工作人员审核即可。领取营业执照时可到各县区政务服务大厅自助打照机领取，也可选择邮寄方式送达，实现“一网办，不见面”。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 付倩 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议召开
  • 口罩怎么选？放了一年的口罩还能戴吗...
  • 未来一周，洛阳多阵雨、雷阵雨天气
  • 强化防疫措施 保障就餐安全
  • 一次性病毒采样管“洛阳造”
  • 洛龙区：一声“集结号”，2000余名志...
  • 领取高招录取新生纸质档案：暂停
  • “洛阳制造”亮相《强国基石》
  • 机关党员变身防疫“哨兵”（疫情防控...
  • 紧急通知！洛阳暂时关闭网吧、KTV、城...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    状态良好！洛阳地铁2号...
    洛阳北郊机场再次升级...
    洛阳冰玉制冷设备制造...
    防疫标语接地气 只为走...
    精彩热帖

    宜阳南环路建设者

    俯瞰紫薇城

    夏花之绚烂

    雨中的荷花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605