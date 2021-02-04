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洛阳警方开展“优化营商环境暨万警助万企”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:45

　　记者从市公安局获悉，我市警方近日开展“优化营商环境暨万警助万企”活动，帮助企业排查化解各种矛盾纠纷，集中整治企业周边环境，严打涉企违法犯罪，开辟举报投诉、咨询服务等“绿色通道”，优化营商环境，助企纾困解难。

　　全市公安机关将聚焦企业“急难愁盼”问题，重点清查公安机关已出台涉企制度规定未落实到位的问题；公安“放管服效”改革、提供优质高效服务等方面的问题；企业周边治安环境、安全防范指导、隐患排查预警等方面的问题。同时，还将集中排査梳理既不依法推进诉讼程序，又不及时依法撤销案件的“挂案”，帮助企业排查化解整治各种矛盾纠纷和内部治安风险隐患，及时动态清除影响企业经营发展的治安、交通、安全生产、食药环等风险隐患。

　　我市警方组织开展了“五大行动”，努力为企业发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

　　●开展依法打击妨碍企业生产经营违法犯罪行动。严厉打击合同诈骗、非法经营、恶意阻工、暴力讨债、损害商业信誉等涉企违法犯罪。依法严惩金融犯罪，严厉打击针对市场主体的破坏金融管理秩序违法犯罪。整治封门堵路、断水断电、寻衅滋事、聚众闹事等严重损害企业发展的违法行为。

　　●开展依法打击侵犯知识产权违法犯罪行动，建立知识产权保护联络机制，重点打击假冒知名品牌、地方龙头企业自主品牌、支柱产业标杆品牌等犯罪，依法打击严重侵权假冒犯罪、侵犯商业秘密犯罪、严重影响区域声誉的涉假犯罪，以及其他严重危害民生、公共安全的知识产权犯罪。

　　●开展严禁刑事手段插手、干预民事和经济纠纷专项整治行动。集中组织开展整治滥用受案初查权、刑事侦查权、刑事强制措施，以及规避法律审核审批程序和违反办案时限插手、干预民事、经济纠纷等行为，同步启动自查自纠和追责问责。

　　●开展企业周边环境集中整治行动。摸排企业周边突出治安、交通隐患，开展日常巡逻守护，指导企业加强人防物防技防措施，强化危爆物品生产、仓存储、销售、运输安全管理；加大重点企业项目治安巡防密度和力度，及时提供治安预警、防范指导和法律咨询；滚动排查企业周边治安复杂区域，及时清理整治企业周边治安乱点，切实解决影响企业发展的突出治安问题。

　　●开展优化利企惠企服务行动。为企业量身定制一批好用管用的公安“放管服效”改革配套措施，开辟举报投诉、咨询服务等更多“绿色通道”，推出延时服务、预约服务等更多特色服务。推进公安政务服务“一网通办”“只跑一次”，在全市范围内推广使用公安电子证照；开辟外籍各种高层次人才特别是来洛投资、创业、商贸等外籍高层次人才口岸签证“绿色通道”；全面实行旅馆业、公章刻制业等特种行业许可事项告知承诺制；推进“阳光警务”，向企业全面公开公安机关行政许可、行政审批、行政处罚等职权及其依据、行使主体、运行流程，规范各种行政行为，切实减轻企业负担。(记者 申利超 通讯员 王浩)
[ 责任编辑：崔利利]
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