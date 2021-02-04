新安县人大常委会举行优化营商环境暨教育工作评议学习研讨活动

为进一步优化全县营商环境，推动营商环境和教育工作不断优化，推动“万人助万企”工作深入开展。8月20日上午，新安县人大常委会举行优化营商环境暨教育工作评议学习研讨会，对人大常委会委员和各专门委员会组成人员进行专题辅导。

为进一步优化全县营商环境，推动营商环境和教育工作不断优化，推动“万人助万企”工作深入开展。8月20日上午，新安县人大常委会举行优化营商环境暨教育工作评议学习研讨会，对人大常委会委员和各专门委员会组成人员进行专题辅导。

新安是洛阳副中心城市的重要组团。近年，该县认真落实新发展理念和“三起来”重大要求，聚焦打造“北方人文山水城市”“现代装备制造和新材料产业基地”“洛阳都市圈发展和向西辐射发展重要节点”的定位，开放引领、产业发展、城乡建设、乡村振兴、文旅融合、生态保护等多点发力，县域经济发展保持良好态势。2020年5月，被确定为全省首批15个践行县域治理“三起来”示范县。

此次学习研讨活动采取授课与实地调研相结合，深入学习《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《河南省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员监督法〉办法》，落实省委、市委、县委关于优化营商环境工作部署要求，结合当前全省开展的“万人助万企”活动，提高人大常委会委员和代表履职本领，为高质量开展优化营商环境执法检查、工作评议、专题询问和教育工作专项评议活动提供支持。

新安县人大常委会党组书记，主任张聿亭在动员会上指出，广大学员要弄清目的、抓住重点，带着问题学、带着思路学、带头目标学。要坚持问题导向、结果导向，按照环境打造好、制度机制好、政策落实好、审批办结好、服务质量好和企业满意、群众满意、社会满意的要求，推动营商环境持续优化提升，使企业办事更省心、群众办事更方便、政府监管更高效。同时要抓好惠企政策落实，抓好生产要素保障，抓好企业转型发展，抓好营商环境优化，汇聚起加快经济社会高质量发展的强大合力，以发展环境高质量推动经济发展高质量。

此次培训严格落实疫情防控要求，学员实行封闭管理，坚持按时测量体温，全程佩戴口罩，分时段就餐，确保学习研讨活动安全有效。 (郑利权 徐向云 邓云云)④