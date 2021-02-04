明日起，洛宁县各类餐饮单位严禁堂食

刚刚，洛报融媒记者从洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，8月11日起，全县各类餐饮单位严禁堂食。

刚刚，洛报融媒记者从洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，8月11日起，全县各类餐饮单位严禁堂食。 刚刚，洛报融媒记者从洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，8月11日起，全县各类餐饮单位严禁堂食。 据悉，为有效降低疫情传播风险，8月11日起，洛宁县全县各类宾馆、饭店、酒店等餐饮单位不允许堂食，仅提供打包、外卖、配送服务。各类餐饮单位不允许承接婚宴、满月宴、生日宴、寿宴以及乔迁、开业、店庆等喜庆事宜人员群体性聚餐，严格落实“红事缓办、白事简办”要求。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 张龙虎)