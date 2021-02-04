洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

即日起，多个县区不允许堂食
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 15:13

　　今日洛报融媒记者从龙门园区新冠病毒肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，严禁占道经营。辖区内网吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、按摩店、美容店、公共浴室、足浴店、健身房等非生活必需类公共场所全部关闭。

　　今日洛报融媒记者从嵩县新冠病毒肺炎疫情防控指挥部获悉，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食。

　　据悉，为落实“外防输入、内防反弹”要求，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食，特别是不允许承接婚宴会议(重要活动必须经县疫情防控指挥部批准)等人员群体性聚餐，外带时做好人员组织，防止聚集，严格执行“一米线”等防疫规定；严格落实“红事缓办，白事简办”要求。

　　全县所有流动摊点、集市和店外经营暂时取消。全县范围内的酒吧、活动室、足疗店、按摩店、美容美发、公共洗浴、图书阅览室、社区文化活动中心、老年活动中心、体育健身房、台球室、游泳馆、游乐设施场所等非生活必须场所时关停。全县所有养老院、福利院等托养机构实行闭环管理。

　　今日，洛报融媒记者从伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，该县各类餐饮酒店不允许堂食。

　　据悉，为全面落实“外防输入，内防反弹”要求，该县各类餐饮酒店不允许堂食，特别是不允许承接婚宴等人员群体性聚餐。

　　与此同时，暂时关停全县范围内的酒吧、活动室、足浴店、按摩室、美容院、公共浴池、社区文化活动中心、老年活动中心、体育健身房、游泳馆等非生活必需场所。取消全县所有流动摊点和店外经营行为。

　　洛报融媒记者从高新区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起至9月1日，全区各类餐饮酒店暂停堂食。

　　据悉，为阻断病毒传播途径，有效遏制疫情输入风险，保证人民群众生命安全和身体健康，即日起至9月1日，高新区全区范围内KTV、网吧、电影院、酒吧、棋牌室、活动室、乐养居、足浴店、按摩院、养生馆、瑜伽馆、美容院、健身房、游泳馆、公共浴池、社区文化服务中心、游游景点、图书馆、城市书屋等非生活必需的人员密集场所暂时关闭。

　　高新区各类餐饮酒店暂停堂食，取消所有流动摊点和店外经营行为。养老机构、精神卫生机构等民政服务机构实行严格的疫情防控措，暂停探视、暂停一切参观访问。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 关于健康码变更规则 洛阳市疫情防控指...
  • 市委书记江凌主持召开专题会议
  • 因疫情影响，洛阳多条客运班线暂时停...
  • 洛阳出台便民举措 健康码可以打印使用了
  • 高考591分的他被大连海事大学录取 但...
  • 诬告错告一起查 让干事创业者吃下“定...
  • 洛阳老城区开展全域消毒消杀作业【组图】
  • 涧西区暂时关闭重点场所 餐饮场所停止...
  • 家长请注意：洛阳幼升小、小升初报名...
  • 红外测温仪在洛阳部分公交车“上岗”
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    疫情防控，母女齐上阵！
    洛阳老城区开展全域消...
    汝阳县：建设“四好农...
    精彩热帖

    志愿者在行动

    蕊之美

    秋蝶

    洛河中的鸟（黑白）
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605