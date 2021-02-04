即日起，多个县区不允许堂食

今日洛报融媒记者从龙门园区新冠病毒肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，严禁占道经营。辖区内网吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、按摩店、美容店、公共浴室、足浴店、健身房等非生活必需类公共场所全部关闭。

今日洛报融媒记者从龙门园区新冠病毒肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，严禁占道经营。辖区内网吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、按摩店、美容店、公共浴室、足浴店、健身房等非生活必需类公共场所全部关闭。

今日洛报融媒记者从嵩县新冠病毒肺炎疫情防控指挥部获悉，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食。

据悉，为落实“外防输入、内防反弹”要求，嵩县全县各类餐饮酒店不允许堂食，特别是不允许承接婚宴会议(重要活动必须经县疫情防控指挥部批准)等人员群体性聚餐，外带时做好人员组织，防止聚集，严格执行“一米线”等防疫规定；严格落实“红事缓办，白事简办”要求。

全县所有流动摊点、集市和店外经营暂时取消。全县范围内的酒吧、活动室、足疗店、按摩店、美容美发、公共洗浴、图书阅览室、社区文化活动中心、老年活动中心、体育健身房、台球室、游泳馆、游乐设施场所等非生活必须场所时关停。全县所有养老院、福利院等托养机构实行闭环管理。

今日，洛报融媒记者从伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，该县各类餐饮酒店不允许堂食。

据悉，为全面落实“外防输入，内防反弹”要求，该县各类餐饮酒店不允许堂食，特别是不允许承接婚宴等人员群体性聚餐。

与此同时，暂时关停全县范围内的酒吧、活动室、足浴店、按摩室、美容院、公共浴池、社区文化活动中心、老年活动中心、体育健身房、游泳馆等非生活必需场所。取消全县所有流动摊点和店外经营行为。

洛报融媒记者从高新区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起至9月1日，全区各类餐饮酒店暂停堂食。

据悉，为阻断病毒传播途径，有效遏制疫情输入风险，保证人民群众生命安全和身体健康，即日起至9月1日，高新区全区范围内KTV、网吧、电影院、酒吧、棋牌室、活动室、乐养居、足浴店、按摩院、养生馆、瑜伽馆、美容院、健身房、游泳馆、公共浴池、社区文化服务中心、游游景点、图书馆、城市书屋等非生活必需的人员密集场所暂时关闭。

高新区各类餐饮酒店暂停堂食，取消所有流动摊点和店外经营行为。养老机构、精神卫生机构等民政服务机构实行严格的疫情防控措，暂停探视、暂停一切参观访问。