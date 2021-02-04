涧西区暂时关闭重点场所 餐饮场所停止堂食

刚刚，洛报融媒记者从涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起至9月1日，该区重点防控场所暂时关闭，所有中小型饭店(馆)、汤馆等餐饮场所暂停堂食。 刚刚，洛报融媒记者从涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起至9月1日，该区重点防控场所暂时关闭，所有中小型饭店(馆)、汤馆等餐饮场所暂停堂食。 重点场所防控方面，暂时关闭网吧、酒吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、乐养居、足浴店、按摩室、美容院、公共浴池、健身房、游泳馆、社区文化服务中心、旅游景点、图书馆、城市书房等人员密集场所；所有中小型饭店(馆)、汤馆等餐饮场所暂停堂食；养老机构、精神卫生机构等实行严格的疫情防控措施，暂停探视、参观访问；大型商超、农贸市场等人员密集场所加强人流疏导，严格执行“测温、戴口罩、查看健康码”等防控措施。 社区防控方面，每个社区保留一至两个进出口；进出小区人员要主动配合值守人员测体温、戴口罩、查验健康码；来(返)涧人员要主动配合办事处、社区进行排查；由疫情中高风险地区来(返)涧人员、健康码为“红码”“黄码”人员须第一时间主动向居住地社区报告，不外出、不聚集，主动配合调查。 集会防控方面，非必要不开展线下节庆和大型会议、联欢、体育比赛等活动。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 杨夏 韩亚星)