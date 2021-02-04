即日起，洛龙区餐饮场所暂停堂食

今日洛报融媒记者从洛龙区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为坚决阻断生活性服务行业疫情传播风险，从严落实落细各项疫情防控措施，切实保障辖区群众身体健康和生命安全，即日起至9月9日，在全区范围内开展“九小”场所疫情防控治理专项检查和整治规范行动。

今日洛报融媒记者从洛龙区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为坚决阻断生活性服务行业疫情传播风险，从严落实落细各项疫情防控措施，切实保障辖区群众身体健康和生命安全，即日起至9月9日，在全区范围内开展“九小”场所疫情防控治理专项检查和整治规范行动。

“九小”场所指小商店、小学校(含幼儿园和各类社会培训机构)、小医院(含诊所)、小餐馆、小旅馆、小娱乐场所(含小棋牌室和小歌舞厅)、小网吧、小美容店(含洗浴店、足浴店)、小生产加工作坊等场所。

集中整治阶段，中小型超市、商店、便利店严禁进口和销售冷链食品。全区所有中小型饭店、馆、汤馆等餐饮场所暂停堂食，待指令解除后，视具体情况采用隔人就座用餐，同时严格落实使用公勺公筷、“一米线”要求。关停辖区所有洗浴中心、足疗门店、美容养生会所、推拿按摩店、棋牌室、网吧等娱乐场所。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 王晓玲)