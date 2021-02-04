即日起，汝阳各类餐饮酒店禁止堂食

今日洛报融媒记者从汝阳县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，即日起，该县各类餐饮酒店不允许堂食。
今日洛报融媒记者从汝阳县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，即日起，该县各类餐饮酒店不允许堂食。
今日洛报融媒记者从汝阳县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，为深入贯彻落实省、市疫情防控工作统一安排和部署，全面落实“外防输入、内防反弹”要求，避免因人员扎堆、聚集带来的病毒传播风险，即日起，该县各类餐饮酒店不允许堂食。
汝阳县对人员密集场所相关活动的具体要求为，各类餐饮酒店不允许堂食，特别是不允许承接婚宴等人员群体性聚餐，落实“红事缓办、白事简办”要求。取消全县所有流动摊点和店外经营行为。暂时关停全县范围内的酒吧、活动室、足浴店、按摩室、美容院、公共浴池、社区文化活动中心、老年活动中心、体育健身房、游泳馆等非生活必需场所。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 丁霄毅)
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