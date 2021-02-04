今日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食

8日，洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食。

8日，洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食。 8日，洛报融媒记者从瀍河区市场监管局获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起，瀍河区餐饮单位全面取消堂食。 当日，瀍河区市场监管局对拒不执行取消堂食的餐饮单位瀍河区白果牛肉汤馆和塔东小巷豆腐汤馆予以关停。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 杨波 文/图)