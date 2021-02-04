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今日起，新安县所有小餐饮店停止堂食经营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 09:06

　　记者从新安县有关部门获悉，该县新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于进一步加强餐饮行业管控的通告【2021】第3号》，决定自8月10日至8月30日，对全县餐饮行业单位实行管控措施。具体如下：

　　一、润华君悦西餐厅、维也纳国际酒店自助餐厅停止对外营业。

　　二、各类酒店原则上不得举办婚宴，已预定的宴席全部退订，确需举办的要严格落实防控要求，不得超过5桌，每桌不超过10人，参加人员需持48小时内核酸检测阴性证明。

　　三、所有小餐饮店停止堂食经营。

　　四、对店外经营的烧烤店、小吃店、大排档等餐饮单位，由城管局、市场监管局联合执法，予以取缔。城管局、市场监管局、文明城市创建分包路段责任单位要加强日常巡查，发现问题立即整改。

　　五、乡村大食堂停止对外营业。（洛报融媒记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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