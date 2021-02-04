刚刚，洛报融媒记者从西工区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起，各类餐饮店不允许堂食。

刚刚，洛报融媒记者从西工区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起，各类餐饮店不允许堂食。 刚刚，洛报融媒记者从西工区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起，各类餐饮店不允许堂食。 据悉，为扎实做好西工区疫情防控工作，有效制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，保障全区人民身体健康，即日起，西工区各类餐饮店不允许堂食，不允许承接婚宴等人员群体性聚餐。取消全区所有流动摊点和店外经营行为。 与此同时，西工区网吧、酒吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、图书馆、按摩店、美容院、公共浴室、足浴店、健身房、乐养居老年活动中心等非生活必需公共场所暂时关闭。(洛报融媒记者 李岚)