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即日起，西工区各类餐饮店不允许堂食
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 22:56

　　刚刚，洛报融媒记者从西工区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，即日起，各类餐饮店不允许堂食。

　　据悉，为扎实做好西工区疫情防控工作，有效制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，保障全区人民身体健康，即日起，西工区各类餐饮店不允许堂食，不允许承接婚宴等人员群体性聚餐。取消全区所有流动摊点和店外经营行为。

　　与此同时，西工区网吧、酒吧、KTV、电影院、棋牌室、活动室、图书馆、按摩店、美容院、公共浴室、足浴店、健身房、乐养居老年活动中心等非生活必需公共场所暂时关闭。(洛报融媒记者 李岚)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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