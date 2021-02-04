28日起增设王山公交站 满足居民出行需求

“洛龙区学府街道的王山社区常住居民有2000多人，以老人和学生居多，乘坐公交车出行的需求较大，但是周边没有设公交站，给居民出行带来不便。”近日，有网友通过洛阳网《百姓呼声》栏目反映此事。

“洛龙区学府街道的王山社区常住居民有2000多人，以老人和学生居多，乘坐公交车出行的需求较大，但是周边没有设公交站，给居民出行带来不便。”近日，有网友通过洛阳网《百姓呼声》栏目反映此事。

市公交集团接到居民相关反映后，27日上午，运营总监张川带领运营服务部工作人员前往王山社区了解情况。

王山社区副主任王县章说，该社区离洛伊快速路路口有约1.5公里距离，但这个路口没有设置公交站，社区居民还需步行近1公里，到最近的田山公交站乘坐公交车，导致居民出行极其不便。

张川说，实际上，这里原来有公交站，但随着道路改造，后来被迫取消。经过实地查看，他们确定了在洛伊快速路上，离王山社区最近的两个位置设置王山公交站。