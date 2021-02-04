洛阳启动客运市场治理“春雷”行动 重点打击出租车“打快表”行为

今日，洛阳启动客运市场治理“春雷”行动，由市交通运输综合行政执法支队、市市场监督管理局联合开展，重点打击出租车“打快表”违法违规行为。

今日，洛阳启动客运市场治理“春雷”行动，由市交通运输综合行政执法支队、市市场监督管理局联合开展，重点打击出租车“打快表”违法违规行为。

当天，两单位共出动执法人员18人，在洛阳龙门站、北郊机场等交通枢纽地区进行联合执法。截至16日16时，执法人员共检查百余台出租车，其间，执法人员发现，车牌号为豫CT3088、豫CT8872的出租车存在“打快表”违法违规行为，执法人员当场查扣其计价器。根据《巡游出租车经营服务管理规定》第四十七条，上述车辆属于“不按规定使用计程计价设备，违规收费”，受到罚款及责令整改等处罚。