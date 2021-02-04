洛阳市公布公共交通出行分担率调查报告

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，《2020年洛阳市公共交通出行分担率调查报告》显示，截至2020年7月，洛阳市公共交通机动化出行分担率为39.12%。

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，《2020年洛阳市公共交通出行分担率调查报告》显示，截至2020年7月，洛阳市公共交通机动化出行分担率为39.12%。地铁1号线开通运营后，目前，洛阳市公共交通机动化出行分担率为45%，上升近6个百分点，位居全省前列。

公共交通机动化出行分担率是指在一定统计期内，中心城区居民选择公共交通的出行量占机动化出行总量的比例。公共交通出行量包括采用公共汽电车、轨道交通、城市轮渡等(不含公共自行车、出租车)交通方式的出行量;机动化出行总量是指使用公共汽电车、轨道交通、城市轮渡、小汽车、出租车、摩托车、通勤班车、公务车、校车等各种以动力装置驱动或者牵引的交通工具的出行量。

该报告对洛阳市轨道交通运营后公共交通机动化出行分担率进行了初步估算：地铁1号线开通运营后最大单日客流为24.64万人次，日均客流量为9.92万人次。地铁1号线开通运营后，我市公共交通机动化出行分担率有明显变化，加上同期城市公交车日均客运量为63万人次，测算得出城市公共交通日出行总量为72.92万人次。城区居民人均出行次数由2.55次/日上升为2.56次/日。

综合各方统计，洛阳市区日均出行总量约为622.08万人次，机动化出行比例为26%；日均机动化出行总量约为161.7万人次。目前，洛阳市公共交通机动化出行分担率为45%，上升近6个百分点。

另外，该报告推算出，未来地铁2号线开通后，洛阳市区公交车及轨道交通出行分别占全方式出行的13.5%、3.6%，预计公共交通机动化出行分担率达到53.4%。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）