洛阳对在用计量器具进行检定 包括出租车计价器、农贸市场电子秤等

五一假期将至，洛阳也将再次迎来客流高峰，旅游服务、餐饮食品、特色产品等消费需求旺盛。近日，市市场监管局质量计量检测中心开展了一系列民生服务活动，净化市场秩序，维护消费者合法权益。

五一假期将至，洛阳也将再次迎来客流高峰，旅游服务、餐饮食品、特色产品等消费需求旺盛。近日，市市场监管局质量计量检测中心开展了一系列民生服务活动，净化市场秩序，维护消费者合法权益。

打击出租车“打快表”违法违规行为

该中心配合市交通运输综合行政执法支队，在洛阳龙门站、北郊机场等交通枢纽地区开展客运市场治理“春雷”行动，现场对出租车计价器进行检定。期间共检查百余台出租车，发现2台出租车存在“打快表”违法违规行为，交通行政执法人员当场查扣其计价器。

检测中心工作人员介绍，出租车计价器属于国家强制检定的计量器具。“打快表”违反了计量法及相关规定。正常出租车的计价器连接有一个传感器，在车辆行驶过程中依靠传感器传送的脉冲数计算里程并计算对应的车费。存在“打快表”违法违规行为的出租车，则是司机在车内隐蔽处非法加装了干扰器，并通过暗中控制干扰器缩短每公里的脉冲数，借此多收车费。

提醒：

市民乘坐出租车时，如果发现计价器“跳表”过快，或者对司机收取车费金额存疑，请及时索要发票并记住车牌号，保存相关证据，可拨打交通运输监督服务电话12328举报。