洛阳银隆与行业领军企业结成战略合作伙伴 开发出十余款纯电动新产品

20日，洛阳银隆新能源产业园举行战略发展伙伴签约仪式，洛阳银隆分别与河南乐卓新能源汽车销售有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司等5家企业签订了战略合作协议。未来，洛阳银隆将与这些企业在金融、电源、销售、物业等领域展开更为广泛、深入的合作。

20日，洛阳银隆新能源产业园举行战略发展伙伴签约仪式，洛阳银隆分别与河南乐卓新能源汽车销售有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司等5家企业签订了战略合作协议。未来，洛阳银隆将与这些企业在金融、电源、销售、物业等领域展开更为广泛、深入的合作。 20日，洛阳银隆新能源产业园举行战略发展伙伴签约仪式，洛阳银隆分别与河南乐卓新能源汽车销售有限公司、洛阳嘉盛电源科技有限公司等5家企业签订了战略合作协议。未来，洛阳银隆将与这些企业在金融、电源、销售、物业等领域展开更为广泛、深入的合作。 洛阳银隆建厂以来，凭借银隆新能源在客车及锂电池电机、电控领域的研发生产经验，全新开发出十余款纯电动环卫类产品，覆盖道路清扫、垃圾收运、餐厨垃圾运输、路面养护等环卫作业领域。 今年以来，洛阳银隆积极响应市委、市政府“发挥地企合作场域载体强磁场”的号召，深化开展地企合作，形成多方联动、资源共享、优势互补、互利共赢的地企合作新格局，为发力“十四五”，加快建设都市圈做出应有贡献。 签约现场，洛阳银隆举行了首批新能源城市配送物流车和新能源环卫车发车交付仪式。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 杜小波）