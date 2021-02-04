打算“五一”假期出行 先看看这份出行攻略

“五一”假期即将来临，市交警部门通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合高德地图大数据，对今年我市“五一”假期交通情况进行预测，发布“五一”假期全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

“五一”假期即将来临，市交警部门通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合高德地图大数据，对今年我市“五一”假期交通情况进行预测，发布“五一”假期全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

市交警支队相关负责人说，“五一”假期适逢第39届中国洛阳牡丹文化节后期，也是春节假期以来最长假期，随着疫情形势向好、出行政策放宽，公众出行需求将进一步集中释放，同时，我市城市区对本地机动车尾号限行措施停止执行，城区各出入口及龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园(明堂、天堂、应天门、九洲池)丽景门、洛邑古城景区、倒盏村等旅游景区和国家牡丹园等赏花点周边道路将出现旅游交通高峰。

此外，假期期间，西工区红山乡樱桃沟等全市各生态采摘点周边将会出现人车流量高峰，对道路交通影响较大。城市区百货楼、建业凯旋广场、王府井、丹尼斯、万达广场、泉舜购物广场等商圈周边道路通行压力大。

市交警部门预计，城区道路将在假期前一天4月30日下午及晚间出现出行高峰，且持续时间较长；假期期间，上午游客、市民出行将集中在邙山片区各赏花园，及白马寺、龙门石窟等近郊景点，下午及晚间将转入市内隋唐洛阳城遗址公园(应天门、天堂明堂、九洲池)、丽景门、十字街、洛邑古城及万达广场、广州市场步行街等区域。

“五一”假期期间，由于出行高峰时段集中、停车资源紧张，同时，洛阳地铁、公交将相应延长末班车时间，且推出刷“交通联合卡”“洛易行”APP乘车有折扣等惠民措施，共享电单车也已覆盖地铁沿线车站，市交警部门建议游客和市民多采用地铁、公交、单车等绿色交通工具出行，提高出行体验。

游客、市民前往王城公园、西苑公园、隋唐洛阳城遗址公园、丽景门、洛邑古城、广州市场步行街游玩均可乘地铁前往；入城旅游车辆可在史家湾、杨湾、谷水就近停车场停车，接驳地铁一号线出行。