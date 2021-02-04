洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

打算“五一”假期出行 先看看这份出行攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.27 16:12

　　“五一”假期即将来临，市交警部门通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合高德地图大数据，对今年我市“五一”假期交通情况进行预测，发布“五一”假期全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

　　市交警支队相关负责人说，“五一”假期适逢第39届中国洛阳牡丹文化节后期，也是春节假期以来最长假期，随着疫情形势向好、出行政策放宽，公众出行需求将进一步集中释放，同时，我市城市区对本地机动车尾号限行措施停止执行，城区各出入口及龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园(明堂、天堂、应天门、九洲池)丽景门、洛邑古城景区、倒盏村等旅游景区和国家牡丹园等赏花点周边道路将出现旅游交通高峰。

　　此外，假期期间，西工区红山乡樱桃沟等全市各生态采摘点周边将会出现人车流量高峰，对道路交通影响较大。城市区百货楼、建业凯旋广场、王府井、丹尼斯、万达广场、泉舜购物广场等商圈周边道路通行压力大。

　　市交警部门预计，城区道路将在假期前一天4月30日下午及晚间出现出行高峰，且持续时间较长；假期期间，上午游客、市民出行将集中在邙山片区各赏花园，及白马寺、龙门石窟等近郊景点，下午及晚间将转入市内隋唐洛阳城遗址公园(应天门、天堂明堂、九洲池)、丽景门、十字街、洛邑古城及万达广场、广州市场步行街等区域。

　　“五一”假期期间，由于出行高峰时段集中、停车资源紧张，同时，洛阳地铁、公交将相应延长末班车时间，且推出刷“交通联合卡”“洛易行”APP乘车有折扣等惠民措施，共享电单车也已覆盖地铁沿线车站，市交警部门建议游客和市民多采用地铁、公交、单车等绿色交通工具出行，提高出行体验。

　　游客、市民前往王城公园、西苑公园、隋唐洛阳城遗址公园、丽景门、洛邑古城、广州市场步行街游玩均可乘地铁前往；入城旅游车辆可在史家湾、杨湾、谷水就近停车场停车，接驳地铁一号线出行。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·凌晨时分，他误喝了一大口洁厕灵
  • ·走路总碰到东西 竟是遭遇了视力小偷
  • ·价格不是九龙口腔的特色，专家、医术、服务才是
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 实施七大行动！向建设现代化洛阳都市...
  • 黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展...
  • 在洛参加座谈会期间 与会嘉宾纷纷为洛...
  • 立足洛阳看西安：古都西安的“绿色答卷”
  • 洛阳下发通知要求严肃换届纪律 确保换...
  • 奏响黄河流域高质量发展协奏曲
  • 今年首次“超级月亮”天象将在今夜上演
  • 因为牡丹，更多人感受到“洛阳温度”
  • 真人版《帝后礼佛图》来了！
  • 行车调度员：轨道交通“最强大脑” 反...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    蔷薇盛开 美丽花墙吸引...
    洛阳龙门站始发列车数...
    王城公园：高山牡丹盛...
    爱了爱了！这些“黑科...
    精彩热帖

    樱桃红了

    蜻蜓蜕变

    四月的争艳

    雕塑公园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605