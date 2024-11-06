洛阳市中小学2025年寒假时间确定

刚刚，洛教融媒记者从洛阳部分学校了解到2025年寒假时间，洛阳中小学生1月17日起放寒假，快来看看吧。

刚刚，洛教融媒记者从洛阳部分学校了解到2025年寒假时间，洛阳中小学生1月17日起放寒假，快来看看吧。 刚刚，洛教融媒记者从洛阳部分学校了解到2025年寒假时间，洛阳中小学生1月17日起放寒假，快来看看吧。 2024-2025学年第一学期的各项工作即将结束，为做好本学期寒假工作，现将有关事宜通知如下。 全市中小学放假及开学时间安排 义务教育阶段学校寒假时间为2025年1月17日至2025年2月12日，开学时间为2025年2月13日。 普通高中学校寒假时间为2025年1月24日至2025年2月12日，开学时间为2025年2月13日。 幼儿园、特殊教育学校、职业类学校结合实际参照执行。⑥