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洛阳市中小学2025年寒假时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳晚报教育周刊 2025.01.02 11:30
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　　刚刚，洛教融媒记者从洛阳部分学校了解到2025年寒假时间，洛阳中小学生1月17日起放寒假，快来看看吧。

　　2024-2025学年第一学期的各项工作即将结束，为做好本学期寒假工作，现将有关事宜通知如下。

全市中小学放假及开学时间安排

　　义务教育阶段学校寒假时间为2025年1月17日至2025年2月12日，开学时间为2025年2月13日。

　　普通高中学校寒假时间为2025年1月24日至2025年2月12日，开学时间为2025年2月13日。

　　幼儿园、特殊教育学校、职业类学校结合实际参照执行。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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