瀍河区为何有三条华林路？民政部门答复

近日，有网友在“百姓呼声”平台询问，瀍河区有三条走向不同、不相连的华林路。网友认为路名重复，给出行造成不便。

近日，有网友在“百姓呼声”平台询问，瀍河区有三条走向不同、不相连的华林路。网友认为路名重复，给出行造成不便。

2024年12月31日，记者来到第一条华林路，位于瀍河区中州东路与九都东路之间，为南北走向，道路北端临近洛阳地铁1号线夹马营站。记者沿着华林路从北向南行走看到，门牌均显示为华林路，道路南段有华林新村小区。

第二条华林路位于瀍河区桂圆路至启明南路，为东西走向。该华林路两侧有许多商贩在摆摊卖菜，人流量较大。

第三条华林路位于瀍河区启明南路东侧、建业贰号城邦小区南侧，为东西走向，路牌显示路名为华林东路。

记者注意到，华林东路与第二条华林路虽然都与启明南路相交，但是这两条华林路并不相连。

“我只知道南北走向的华林路，华林新村小区就在那里。另外两条华林路路名明显不合适，因为它们与前者的走向不同，也不相连。”附近居民马先生说。

“两条东西走向的华林路均为临时命名，有待正式命名。”瀍河区民政局工作人员说，他们已经实地查看，网友反映的路名重复问题属实，将尽快修正、规范路名。

民政部门作为道路命名唯一官方机构，命名城市区道路时不会存在一路多名、多路一名等情况，否则将违反国家相关规定。按照正常流程，新修道路由道路所在区民政局负责了解情况，拿出基本的命名方案，上报市民政局。市民政局组织道路命名专家进行论证，最终报送市政府常务会议审议获得通过，安装的路牌、街牌以民政部门的道路最终命名为准。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)