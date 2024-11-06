网友反映汉堡王卫生条件堪忧 市场监督管理局：要求立即整改

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：泉舜广场汉堡王店内垃圾随地丢弃，工作面与垃圾桶平齐，卫生条件堪忧，希望相关部门严肃查处。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：泉舜广场汉堡王店内垃圾随地丢弃，工作面与垃圾桶平齐，卫生条件堪忧，希望相关部门严肃查处。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：泉舜广场汉堡王店内垃圾随地丢弃，工作面与垃圾桶平齐，卫生条件堪忧，希望相关部门严肃查处。
洛龙区市场监督管理局回复：收到诉求人反映的情况后，执法人员第一时间对该店进行现场检查。已对店内不符合餐饮服务食品安全操作规范的方面要求店内立即整改。同时要求商家落实好食品安全主体责任，规范经营，避免出现类似情况。
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