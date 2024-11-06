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实干攻坚，拼出一片新天地——四论贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.02 08:18
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　　实干是最质朴的方法论，担当是最饱满的精气神。

　　2025年洛阳经济工作怎么干？紧密结合上级要求与洛阳实际，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议作出了系统部署，提出了今年经济工作的总体要求、主要目标、重点任务和关键举措，具有很强的针对性、指导性和可操作性。目标既定，方向已明，重在落实。当前最重要的，就是深入落实全会精神，只争朝夕、实干攻坚，竭尽全力为洛阳发展拼出一片新天地。

　　改革发展中的问题，只有深入实际才能找到答案；未来路上的挑战，只有苦干实干才能应对裕如。这次全会，综合研判2025年经济形势，提出了三个基本判断，其中着重阐述了“洛阳发展后劲更加充足”。后劲何在？在于高能级创新平台加快建设，科技创新和成果转化能力不断增强，创新正在成为发展的新动能；在于“四新一装备”等风口产业加快发展，传统产业加速转型，产业格局正在重塑，进一步夯实了洛阳发展的根基；在于宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等重大项目加快推进，释放出强劲的招商带动力和投资拉动力，对经济发展的支撑作用日益显现。后劲何来？无疑，这是全市上下一道拼出来、干出来、奋斗出来的！

　　山不低头，但人能比山高。回望刚刚过去的2024年，受内外部环境变化、长短期矛盾交织影响，同许多地方一样，摆在洛阳面前的，是企业生产经营面临不少困难、市场主体投资意愿不强、转型发展任务艰巨、重点领域风险隐患较多等诸多考验。“困难挑战年年有，但我们从来都是在风雨洗礼中发展、在历经考验中壮大的。”面对发展中的种种不确定性和挑战，这一年的洛阳直面挑战、克难争先，拼出了全市生产总值逐季回升的昂扬曲线，拼出了规上工业企业利润增速明显高于全国全省平均水平的亮眼表现，拼出了宁德时代洛阳基地一期部分产线投产、百万吨乙烯项目即将全面建设、中航光电高端电子器件基础产业园建成投用、城市阳台一期完工开放的捷报频传……全市经济稳中有进、稳中向好，背后并没有什么捷径可走，每一次突破、每一步向前、每一张答卷，都有赖于不懈实干，都归因于奋力攻坚。

　　大道至简，实干为要。当下，全市经济发展还存在一些困难和问题，比如传统产业占比依然较高，风口产业尚未形成规模，产业转型升级任务还很艰巨；比如一些市场主体生产经营依然存在困难，群众就业增收仍有不小压力等等，我们尤须加压奋进、加力解决。同时，立足做大做强洛阳经济，此次全会系统部署了八个方面重点任务。具体看，从高起点规划建设中原科技创新港，积极筹建教育部河南高等研究院，建好用好龙门实验室，加快建设中原空天材料与应用实验室，到推动宁德时代洛阳基地二期年底前全面投产、三期四期分别于3月底和5月底前开工建设，百万吨乙烯项目主体工程5月底前进场施工，再到加快推动九洲池二期三期、唐宫市集、周公庙片区提升、金元古城改造、新天津桥、天街十二坊等核心区项目建设，推动龙门古街二期、白马寺博物馆、关圣坊等重点片区项目建设……一项项任务，蕴含着洛阳经济的增长点，承载着城市发展的出彩点，重任在肩，唯有实干。

　　有人说，当悲观者为一朵花的凋零而哭泣的时候，乐观者其实早已准备好迎接新的春天。难忘的2024年已经翻篇，崭新的2025年已经到来。新的一年，时与势依然在我们这一边。坚持干字当头，不惧外部逆风、直面各种挑战，坚定不移办好自己的事，我们定能推动洛阳经济发展不断迈上新台阶！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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