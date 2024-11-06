提醒！这家“医院”为非在册医疗机构

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳京都肿瘤医院是否改名河南质子肿瘤医院？该医院建设是否经过审批手续？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳京都肿瘤医院是否改名河南质子肿瘤医院？该医院建设是否经过审批手续？

洛阳市卫生健康委回复：经查，我委行政审批科未收到洛阳京都肿瘤医院和河南质子肿瘤医院医疗机构执业登记申请，也未在医疗机构注册联网管理系统中查询到关于洛阳京都肿瘤医院和河南质子肿瘤医院的相关信息，该医院非在册医疗机构。

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