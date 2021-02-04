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推动洛阳高质量发展的“关键一招” ——论致力优化营商环境、建设场域载体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.12 08:45

　　优环境、促发展，洛阳吹响新的“集结号”。

　　近日，全市优化营商环境建设场域载体工作推进会召开，对优化营商环境、建设场域载体进行再部署再推动。市委书记李亚强调，要将优化营商环境、建设场域载体作为推动洛阳高质量发展的“关键一招”，打造全国一流、全省领先的营商环境，构建中西部地区场域载体“强磁场”，为全面建设社会主义现代化强市、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供有力保障。

　　营商环境是洛阳高质量发展的“命门之穴”，场域载体是洛阳高质量发展的强力支撑。迈向新征程，我们要在融入新发展格局中打造重要节点和支点、枢纽和平台，要在百舸争流的区域竞合格局中抢占制高点，就必须致力优化营商环境、建设场域载体。这，不是权宜之计，而是洛阳立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的长远之策，是事关经济社会发展的全局性基础性工作。

　　这个“关键一招”，关键就关键在对发展经验的科学总结。在洛阳的发展进程中，什么时候发展环境好，什么时候就能更好地聚人气、汇财气、扬名气、增底气。这些年，我们持续优化营商环境，统筹抓好产业园区、创新平台、开放平台等场域载体建设，增强了综合竞争力和辐射带动力，洛阳在全国全省大局中的地位更加凸显、优势愈加彰显，已经证明“软环境”之于发展的重要性。

　　这个“关键一招”，关键就关键在对发展规律的准确把握。任何一个地方，要想实现高质量发展，必须充分集聚资金、人才、技术等优质发展要素。营商环境是吸引发展要素集聚的关键，场域载体是集聚发展要素的平台，营商环境越好、平台载体越多，越能集聚优质发展要素，进而充分释放发展红利、展示发展预期、凝聚发展合力，最终赢得的是高质量发展成果。

　　这个“关键一招”，关键就关键在对发展需要的精准应对。进入高质量发展新阶段，我们要保持经济运行在合理区间，不能搞“大水漫灌”强刺激，就要通过培育“新沃土”来激发活力和创造力；我们要推动转型发展，离不开“三力联动”聚动能，就要通过优化“软环境”来深化改革开放创新；我们要建设副中心、都市圈，必须强自身、强辐射、强带动，就要通过提升“软实力”来增强聚人聚财聚智慧的“城市拉力”，凝聚起高质量发展的向心力。

　　说到底，一流营商环境和场域载体，就是洛阳的活力之源和强力支撑，其释放的是“磁吸效应”，增强的是“澎湃动力”，唤起的是“改革场景”，打开的是“开放空间”，当然是事关全局事关长远的关键所在。

　　必须看到，近年来我们把优化营商环境、建设场域载体作为事关全局的大事要事扎实推进，在全省营商环境评价中连续两年排名第二，场域载体“强磁场”效应初步形成，但还存在很多问题和不足。把优化营商环境、建设场域载体作为“关键一招”，就要着眼发展大局，充分认识这项工作的重要性紧迫性，围绕“国内一流、全省最优”目标，着力打造市场化法治化国际化营商环境，打通洛阳高质量发展的“命门之穴”；就要围绕“场域载体更优”目标，统筹好各类场域载体的谋划、打造、整合和利用，让场域载体真正成为洛阳高质量发展的强力支撑。

　　优化发展环境无止境，既要在空间格局中“超越别人”，也要在时间格局中“超越自我”。跳出洛阳看洛阳，咬定青山不放松，以更大力度和更实举措，真抓实做、奋勇争先，让一流的“软环境”变为城市的“硬实力”，我们就能以“关键一招”推动洛阳在高质量发展征程上实现“关键一跃”。（洛平）
[ 责任编辑：马佳佳]
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