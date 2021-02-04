安颖芳：深入贯彻新发展理念 扎实推动县域高质量发展

党的十九届五中全会明确提出“准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局”，尤其是习近平总书记的重要讲话，深刻阐释了我国经济社会发展进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的理论逻辑、历史逻辑、现实逻辑，是我们的思想遵循和行动指南，为我们指明了前进方向。通过聆听省委书记王国生同志的专题辅导报告，以及近段时间的深入学习，我对“三新”要求的理解更加深刻，对于县域高质量发展的认识更加开阔、思路更加明晰。

党的十九届五中全会明确提出“准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局”，尤其是习近平总书记的重要讲话，深刻阐释了我国经济社会发展进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的理论逻辑、历史逻辑、现实逻辑，是我们的思想遵循和行动指南，为我们指明了前进方向。通过聆听省委书记王国生同志的专题辅导报告，以及近段时间的深入学习，我对“三新”要求的理解更加深刻，对于县域高质量发展的认识更加开阔、思路更加明晰。

“新发展阶段”是实现第二个百年奋斗目标的新阶段，是把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦的关键阶段。宜阳作为洛阳的重要组团，我们将深刻领会这一历史方位，围绕“十四五”时期发展思路和奋斗目标，以及2035年远景目标，深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真贯彻落实习近平总书记“抓创新就是抓发展”“促进城乡协调发展、融合发展”“绿水青山就是金山银山”“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”等重要要求，持续强化“五大发展路径”，突出抓好黄河流域生态保护、创新驱动、制造业高质量发展、组团发展、乡村振兴等重点任务，尤其是以“十四五”期间总投资2738亿元的421个重点项目为支撑，奋力实现更高质量、更可持续的发展。

在具体工作中：一是强化工业主导，在推动产业转型升级、制造业高质量发展上持续加力。“十四五”期间，我们将积极构建“332”现代产业体系，即“高端装备、新材料、食品药品”等3项主导产业，“航空航天、新能源、现代商贸物流”等3项新兴产业，“特色高效农业、文旅产业”等2项特色产业，力争到2025年，顺利实现打造5个百亿级产业园区的目标。紧抓总投资1144亿元的149个工业项目，尤其是重点打造航空航天智创产业园和科创产业园，并引领带动相关配套产业发展，形成高端装备制造产业集群，为县域经济高质量发展提供有力支撑。

二是强化农业调优，在加快乡村振兴步伐上持续加力。我们坚持农业农村优先发展，以“十四五”期间总投资338亿元的47个农业农村项目为抓手，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。落实藏粮于地、藏粮于技战略，解决好种子和耕地的问题。大力发展沟域经济，壮大烟叶、花生、花椒、中药材等特色种植产业。积极实施“乡村建设行动”，扎实开展垃圾处理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升，持续改善农村人居环境。

三是强化旅游带动，在推动文旅深度融合、新兴业态繁荣兴盛上持续加力。“十四五”时期，我们谋划了总投资464亿元的50个文化旅游项目，着力发挥宜阳独有的文化优势，打造“文化体验游、乡村民俗游、休闲度假游、康养体育游”等新业态，叫响“休闲宜阳”品牌。从体育旅游、赛事经营、运动经纪等方面发展壮大体育产业，打造“休闲宜阳·运动之城”；推动医院、卫生院等持续转型，加快康养医养融合跨界发展；推进大张食品、中基华夏等物流园建设，为县域经济发展创造新动力。

四是强化城乡统筹，在推进新型城镇化、融入洛阳都市圈上持续加力。实施百城建设提质工程，推动城市有机更新，提升管理水平，扎实推进老旧小区改造，惠及广大城市居民。重点是抓好“十四五”期间总投资625亿元的124个城建项目。同时，加快城乡融合发展，推进乡镇空间布局、产业发展、基础设施与县城统筹融合。

五是强化民生改善，在推进民生事业提质增效上持续加力。“十四五”期间，我们谋划了总投资167亿元的51个民生类项目，就是要持续改善民生，让老百姓感受到发展的温度、幸福的质感。发挥“宜阳红”劳务品牌作用，大力支持外出务工人员返乡创业；实施“全面改薄”计划，新建扩建一批农村寄宿制学校、城区小学、公立幼儿园，促进城乡教育均衡发展；统筹抓好医保、低保、养老等各类社会保障，惠及广大群众。

六是突出创新驱动，在实施创新发展战略上持续加力。持续实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，深化与上海交大、河科大、洛阳理工等科研院所，以及中信重工、洛铜、中航工业等大型企业合作，全面提升创新能力。

七是突出生态优先，在推动绿色发展上持续加力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，全面抓好洛河流域生态保护、大气污染防治、全域国土绿化等各项重点任务，确保天蓝、水碧、地绿。

八是突出社会治理，在防范化解重大风险上持续加力。切实增强忧患意识、坚持底线思维，持续防范化解重大风险。深入贯彻“河洛党建计划全面过硬年”工作部署，扎实推进“党建引领、‘四治’并进、服务进村”，打造共建共治共享的社会治理格局。（安颖芳）