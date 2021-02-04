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刘伟在洛阳调研时强调：在党史学习教育中坚定理想信念 凝聚推动高质量发展的强大合力 李亚、高体健等一同调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.11 09:27

　　4月9日，省政协主席刘伟在洛阳调研，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照党中央部署和省委要求，扎实开展党史学习教育，凝聚推动高质量发展的强大合力。

　　省委常委、市委书记李亚，省政协副主席高体健一同调研。

　　在中国一拖大拖装配厂、洛阳轴承控股有限公司，刘伟进车间、看产品，认真了解企业发展历史、经营销售等情况，鼓励他们以科技创新为引领，瞄准世界一流水平，发挥产业基础条件优势，紧跟市场和用户需求，加大创新能力建设和新产品研发，提升智能化、自动化、信息化、专业化程度，做大做强高端制造业，为高质量发展提供坚实支撑。在洛阳耐火材料厂旧址，刘伟听取关于老一辈革命家习仲勋在该厂工作生活情况的介绍，学习习仲勋同志的革命精神和为民情怀，指出要传承好宝贵精神财富，以党史学习教育为动力，勇于改革、敢于担当，全面提升企业经营水平，在新时代干出新业绩。

　　刘伟强调，要深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，深刻认识开展党史学习教育的重大意义，牢牢把握工作重点，用好身边的红色教育资源，讲好党史故事，发扬红色传统，传承红色基因，在学思践悟中坚定理想信念、砥砺奋斗精神，以推动现代化河南建设的具体行动检验学习教育成效。要深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示精神，坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定推进产业转型升级，加快向中高端制造业迈进，推动我省经济由量大转向质强，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党百年华诞。

　　省政协秘书长汪中山，市领导赵会生、杨炳旭、侯占国、张伊民参加调研活动。 (《河南日报》记者 刘亚辉 本报记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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