洛阳：科技创新，为高质量发展注入澎湃动能

9日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行科技创新专场。来自我市不同领域的20多名群众代表走进我市科技企业、研发机构、孵化载体等单位，听讲述、看成果，感受洛阳在科技创新领域的担当和作为。

9日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行科技创新专场。来自我市不同领域的20多名群众代表走进我市科技企业、研发机构、孵化载体等单位，听讲述、看成果，感受洛阳在科技创新领域的担当和作为。

参观麦斯克电子

创新队伍不断壮大

当日，群众代表首站来到位于高新区的麦斯克电子材料股份有限公司。在该公司的超净车间里，一块块正在自动化设备上接受检测的银灰色硅抛光片吸引了大家的目光。

近年，在郑洛新自创区产业集群专项“8寸晶圆技术研究及产业化”项目支持下，该公司自主研发出8英寸单晶硅抛光片规模化加工技术，生产的8英寸硅抛光片产品各项性能指标达到国际领先水平，用行动诠释了“创新引领”。

“在这里，我看到了洛阳科技型企业的创新活力，也感受到洛阳在创新方面给予民营企业的支持越来越多，让我们对企业未来的创新发展充满信心。”隆华科技集团(洛阳)股份有限公司技术中心工作人员刘亚明说。

近年，我市着力健全“科技型中小企业—高新技术企业—‘瞪羚’企业—创新龙头企业”的梯度培育机制，着力培育更多行业“尖兵”。截至去年年底，全市拥有各类创新主体3647家，其中，高新技术企业755家，分别是“十二五”末的2.7倍和3.76倍。



参观清洛基地

创新活力持续迸发

可自主导航、灵活避障的护理机器人，可提升旋耕刀具2倍耐磨性的激光强化技术，能够漂浮在水面上的泡沫铝……在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地，一项项先进的创新成果赢得群众代表的赞誉。

作为全省首批重大新型研发机构与技术转移示范机构，清洛基地近年紧密联动清华校友资源，汇聚起知识、人才、资本等创新资源，让创新活力持续迸发，为洛阳产业转型发展注入强劲动能。