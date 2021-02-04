董炳麓：全面贯彻新发展理念 努力在高质量建设现代化洛阳都市圈中实现更大担当

通过前期认真学习习近平总书记关于新发展理念的系列重要论述，有三点深刻体会。

通过前期认真学习习近平总书记关于新发展理念的系列重要论述，有三点深刻体会：第一，强化政治自觉，坚决扛起贯彻新发展理念的政治责任，把完整准确全面贯彻新发展理念，作为贯彻落实十九届五中全会和省委、市委全会精神的重要抓手，体现到推动栾川经济社会发展的全过程和各领域，经常对表对标，及时校准偏差。第二，坚持系统观念，深刻领会贯彻新发展理念的实践要求，站位全市大局，结合栾川实际，自觉做到五大发展理念协同发力。第三，坚持问题导向、底线思维，把促进共同富裕摆在更加重要的位置，把工作的着力点放在最突出的矛盾和问题上，加快补齐短板弱项；坚持统筹发展和安全，积极排查、防范、化解各领域风险隐患，使高质量发展成果更加过硬、现代化建设步伐更加坚定。

当前，洛阳都市圈建设的战略规划、目标任务、方法路径已经明确，我们要全力落实好市委决策部署和涉及栾川的各项任务，积极在洛阳都市圈建设中奋勇争先。要一以贯之、毫不动摇落实“坚持绿色发展，打造生态栾川，实现生态更美、百姓更富、县域更强、风气更正”的总体要求，深化提升“9+2”工作布局，努力以党的建设高质量打造最优政治生态、以经济发展高质量打造最美自然生态，积极创先争优，在生态功能县综合考评，全国森林城市创建、空气质量、绿色矿山等生态文明建设以及全域旅游方面，力争全省第一、全国先进，基层党建、党风廉政建设、平安建设等工作，力争全省一流，努力为高质量建设现代化洛阳都市圈担当作为、增光添彩。

第一，深化目标定位。持续推进“两山”理论实践创新基地建设，不断拓宽绿水青山向金山银山转化之路，努力打造践行“两山”理论绿色发展示范区。进一步放大全域旅游、沟域经济、特色农业优势，实现农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，努力打造乡村振兴样板区。持续建设伊水栾山养生城，塑造高质量、高品质、高效益的健康养生休闲旅游度假目的地，努力打造全域旅游康养胜地。加快建设钨钼新材料产业园区，强链补链延链，做优做强龙头，形成产业集群优势，努力打造全国钨钼氟新材料产业基地。

第二，谋求工作突破。“十四五”时期，栾川努力在八个方面聚力加力，求突破开新局。一是在生态文明建设上实现新的突破。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，深化全国靠前、省市一流的生态环保“栾川标准”，全力打造洛阳南部生态涵养区，不断擦亮生态栾川建设这块金字招牌。二是在推动产业转型升级上实现新的突破。以培育新材料、现代中医药等战略新兴产业为着力点，以传统工矿业“三大改造”为突破口，以推动旅游、康养、特色农产品融合跨越发展为主攻方向，实施好“十四五”时期总投资2403亿元的773个重点项目，加快构建现代产业体系。三是在增强开放发展新动力上实现新的突破。加大“放管服”改革力度，努力打造一流政务环境、市场环境、法治环境。积极推进教育、医疗、健康、文化、养老全方位开放合作，努力引进一批强基础利长远的重大项目。四是在推动乡村全面振兴上实现新的突破。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以发展沟域经济为抓手加快产业振兴，以乡土人才回归为抓手加快人才振兴，以基层综合性文化服务中心建设为抓手加快文化振兴，以接续推动农村人居环境整治为抓手加快生态振兴，以强化农村基层党建为抓手加快组织振兴，加快农业农村现代化步伐。五是在构建新型城镇化体系上实现新的突破。统筹做好规划、建设、管理、经营“四篇文章”，大力实施百城建设提质工程，按照5A级景区标准建设旅游县城，打造伏牛山生态旅游区游客集散中心。加强中心镇特色镇建设，打造特色鲜明、产镇融合、功能复合的特色小镇。加快栾西、栾卢高速公路建设，打通洛阳南部大通道，把栾川建设成为洛阳向外辐射带动的一个重要交通枢纽。六是在构建先进文化体系上实现新的突破。充分挖掘栾川的山水文化、乡愁文化、道家文化、中医药文化等文化资源，进一步做强游“伊水栾山”、品“栾川味道”、住“栾川山居”、购“栾川印象”、讲“栾川故事”的全域旅游产业链条。七是在构建现代化公共服务体系上实现新的突破。坚持以人民为中心，以推动共同富裕、改善人民生活品质为根本，大力发展民生事业，办好民生实事，不断满足群众新期待。八是在统筹安全和发展上实现新的突破。深化平安栾川建设，实现栾川长治久安。加强应急体系建设，健全各领域风险隐患排查化解机制，坚决防止发生区域性、系统性重大风险。

第三，强化政治保障。按照“五个带头”要求，进一步加强县委常委会自身建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引领全县各级党组织和党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。以更严要求落实全面从严治党主体责任，深入开展党史学习教育，抓好基层党建，坚定不移正风肃纪反腐，强化干部进取、拼抢、攻坚精神，大兴“清新简约、务本责实、实干兴洛”之风，打造山清水秀政治生态。（董炳麓）