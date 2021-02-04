孙延文：全面贯彻新发展理念 加快推动高质量发展

党的十九届五中全会是在我国重要历史节点召开的一次十分重要的会议，习近平总书记在全会上的重要讲话高屋建瓴、高瞻远瞩，深刻阐明了我国面临的形势、今后一个时期发展的目标原则任务，充分体现了谋划长远的远见卓识和继往开来的历史担当。全会作出了“全面建设社会主义现代化国家”“实施乡村建设行动”等新部署新安排，描绘了未来5年乃至15年中国发展的宏伟蓝图，振奋人心、催人奋进，是我们做好当前及“十四五”工作的基本遵循，也是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的行动纲领和路径指南。

党的十九届五中全会是在我国重要历史节点召开的一次十分重要的会议，习近平总书记在全会上的重要讲话高屋建瓴、高瞻远瞩，深刻阐明了我国面临的形势、今后一个时期发展的目标原则任务，充分体现了谋划长远的远见卓识和继往开来的历史担当。全会作出了“全面建设社会主义现代化国家”“实施乡村建设行动”等新部署新安排，描绘了未来5年乃至15年中国发展的宏伟蓝图，振奋人心、催人奋进，是我们做好当前及“十四五”工作的基本遵循，也是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的行动纲领和路径指南。

立足新发展阶段、融入新发展格局，必须坚定不移把新发展理念贯穿经济社会发展始终，以新发展理念为引领“风向标”，以高质量发展为导向“指挥棒”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以新发展理念引领高质量发展。下一步，我将把贯彻新发展理念作为检验践行“两个维护”的重要标尺，以洛阳都市圈建设为主战场主抓手主平台，围绕建设“六个偃师”总体目标，以“一极三区”为发展定位，持续做好产业、生态、文化“三篇文章”，打好改革、民生、治理“三张牌”，加快推动偃师转型发展高质量发展，努力在新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中作出偃师应有贡献，以优异成绩迎接建党100周年。

一、坚持创新引领，增强发展动能。坚持创新资源聚合、创新主体聚集、创新服务聚焦、创新产业聚变理念，启动实施新一批创新主体创新平台“双倍增”行动，引导建龙微纳等龙头企业联合高校和科研院所组建产学研用联合体，支持龙头企业建设国家级、省级研发平台，加快扶持一批“专精特新”“小巨人”企业发展壮大。以制造业高质量发展为主攻方向，持续推动产业转型升级，加快产业集聚区“二次创业”，做好洛玻集团超薄电子信息玻璃生产线、建龙微纳催化材料生产基地等项目建设，积极推进中原节能环保装备产业园建设，真正以创新驱动赢得发展主动。

二、坚持协调联动，补齐发展短板。统筹城乡融合发展，以城市建设提质和乡村振兴战略作为重要抓手，深入推进“三未土地”集中整治，大力破解土地、文物、资金等要素制约。持续完善学校、医院等功能配套，加快推进城区有机更新和公共基础设施、智慧城市建设，加快实施旧城和城中村改造，抓好重要道路沿线停车场、小游园和城市驿站建设，以城市面貌大改变推动城市功能大提升，进而带动人民生活水平大提升。推动城建提质向镇级延伸，强化镇区基础设施和公共服务能力建设，使城镇成为相互依托、相互促进、协调发展、融合发展的有机整体。坚持农业农村优先发展，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极发展特色沟域经济，提升农村基础设施建设和公共服务水平，不断改善农村人居环境，推动乡村全面振兴。

三、坚持绿色理念，厚植发展优势。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以沿黄生态保护治理和伊洛河流域生态治理为引领，抢抓伊洛河国家生态公园建设契机，持续实施“两河两渠”综合治理提升工程，推进伊洛河沿线村庄游园、连村道路、湿地公园和夹河滩田园综合体建设，把伊洛河打造成偃师人民的“幸福河”。坚持精准治污、科学治污、依法治污，严把生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，扎实做好南部矿山整治及绿色开发，持续提高经济发展“含绿量”。深入推进国土绿化行动，加大园林绿化力度，推动首阳山森林公园与虎头山森林公园及山顶生态苗木花卉园互联互通、形成闭环，为城市划上“绿线”、打造“绿廊”、建好“绿肺”。

四、坚持开放带动，凝聚发展合力。围绕洛阳自创区、自贸区和跨境电商综合试验区建设，加快搭建开放平台、打通开放通道、壮大开放主体，着力引进一批投资规模大、科技含量高的优质项目。持续构建“亲”而有度、“清”而有为的新型政商关系，以政府职能转变营造统一、公开、高效的政务环境，持之以恒打造“最佳”营商环境。积极构建开放合作新格局，以建设郑洛第三高速和伊川偃师六县环高速为契机，以省道539竣工投用为抓手，强化与孟州、巩义、登封等协同发展、联动发展和生态对接、文化对接、产业对接、交通对接，全面提升偃师对外开放水平。

五、坚持共享共建，夯实发展基础。始终把人民群众对美好生活的向往作为一切工作的出发点和落脚点，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，确保人民群众生命安全。健全就业保障体系，不断优化教育网点布局，认真做好文物保护和考古工作，全力实施二里头遗址申报世界文化遗产，加快商城遗址建设成为偃师中心花园步伐，加速推进玄奘故里保护改造工程，努力把偃师历史文化资源优势转化为旅游发展优势。持续深化事业单位改革等各类改革，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。坚决防范化解重大风险，加快推进社会治理体系和治理能力现代化建设，统筹抓好扫黑除恶、社会治安综合治理、安全生产等工作，深入实施信访积案攻坚化解，持续提升人民群众幸福感获得感安全感。（孙延文）